Tote bei Messerattacke in Paris

Ein Angreifer hat am Donnerstag in Frankreich mit einem Messer zwei Menschen getötet und einen weiteren schwer verletzt. Die Jihadistenmiliz IS reklamierte die Messerattacke für sich. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um Angehörige des Angreifers. Die Getöteten gehörten zur Familie des Täters, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Der Sender BFMTV berichtete, dass es sich um Mutter und Schwester des Angreifers handle - dies wurde von einer Polizeisprecherin zunächst nicht bestätigt.

Die Ermittler gehen zunächst nicht von einem Terrorverdacht aus. Der Pariser Staatsanwalt habe die Tat vorerst nicht als Terrorfall eingestuft, sagte Innenminister Gérard Collomb am Donnerstag. Die Untersuchungen gingen aber weiter. Der Täter habe wohl große psychische Probleme gehabt.

Der Mann hatte die beiden Angehörigen am Vormittag in der Stadt Trappes im westlichen Umland von Paris getötet und eine weitere Person schwer verletzt. Bei ihr handelt es sich laut Polizei nicht um ein Familienmitglied. Der Angreifer wurde von der Polizei getötet. Collomb lobte die schnelle Reaktion der Sicherheitskräfte.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte die tödliche Attacke für sich reklamiert. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft zog den Fall zunächst nicht an sich.

