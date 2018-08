New York. Am Tag nach den bisher schwerwiegendsten Anschuldigungen gegen seine Person schlug Donald Trump zurück. „In meinem Leben gab es immer Kontroversen um mich. Am Ende habe ich immer gewonnen“, erklärte der Präsident im Interview mit Fox News. Michael Cohen, der mehr als zehn Jahre für Trumps Organisation tätig war, sei „kein sehr guter Anwalt“ gewesen, die nun aufgestellten Behauptungen seien völlig aus der Luft gegriffen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2018)