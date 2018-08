Trumps Insel in New York

Fährt man die Richmond Avenue im Zentrum Staten Islands entlang, wähnt man sich eher in einem typischen amerikanischen Vorort denn in der größten US-Metropole. Herkömmliche Einfamilienhäuser reihen sich aneinander, durchaus schmuck, aber auch nicht allzu luxuriös. Am Parkplatz einer leeren Filiale von McDonald's hängen ein paar Jugendliche ab. Ein paar Straßen weiter packt eine junge Mutter ihre Kinder in den Geländewagen und gegenüber winkt ein älterer Herr freundlich zu, während er seinen Rasen mäht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)