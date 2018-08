Westbalkan: Vor dem Beitritt die Grenzen klären

Der Balkan in Alpbach: Optimistische Töne schlugen die Präsidenten von Slowenien, Serbien und dem Kosovo an, als es um die EU-Erweiterung der Westbalkanstaaten ging. „Dieser Optimismus ist nötig“, sagt Sloweniens Präsident, Borut Pahor, zur „Presse“, denn: „Ja, es gibt Probleme. Sie brauchen einen umfassenden und geduldigen Zugang.“

Den Zugang der EU, dass die betroffenen Länder zunächst ihre bilateralen (Grenz-)Streitigkeiten aus dem Weg räumen müssen, bevor die Integration angegangen werden kann, findet Pahor richtig. Er bringt das Beispiel Kroatien: Bevor das Land 2013 der EU beitrat, beendeten Zagreb und Ljubljana ihren lange währenden Grenzstreit mit einem Abkommen. Ebensolche Streitigkeiten sieht Pahor auch als die größte Herausforderung für die Integration der Westbalkanstaaten an.

„Ich habe zwei Nachrichten an die Länder des westlichen Balkan“, sagt der Präsident. „Erstens: Probleme mit den Nachbarn mit Abkommen aus der Welt schaffen. Zweitens: Sich an die Abkommen halten.“ Rückblickend über den Beitritt Sloweniens in die EU (2004) sagt Pahor, dass die Integration ein Prozess der Modernisierung und der Reformen war. Auch das könnte sich der Westbalkan zu Herzen nehmen. (duö)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.08.2018)