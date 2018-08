Eine Premiere auf der Roßmoos-Alm

Es gibt sie doch und immer wieder, die Premieren in Alpbach. Für eine solche verantwortlich war am Sonntagabend Daniel Kapp in seiner Funktion als Präsident der Österreichischen Freunde Israels. Idee und Anlass für diesen Abend war der 70. Geburtstag der Staatsgründung Israels in diesem Jahr. „Das Forum Alpbach ist nur um geringfügige drei Jahre älter, Grund genug zum Feiern“, scherzte er in seiner Laudatio, die er nach den Grußworten von Notenbank-Präsident Claus Raidl sprach.

In einer gemütlichen Stube im Alpengasthof Roßmoos traf sich eine sorgfältig zusammen gestellte Runde. Darunter Talya Lador Frescher, Israels Botschafterin in Österreich, Dan Meridor, der frühere israelische Vize-Premier und Minister für Sicherheitsdienste, sowie Karel Schwarzenberg, tschechischer Ex-Vize-Premier und Außenminister. Der Einladung ebenfalls gefolgt waren Alexander Marschik, politischer Direktor des Außenministeriums, Karl Gruber, Generalmajor und Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte, Konzerthaus-Chef Matthias Naske und die Extremismusforscherin Julia Ebner, ORF2-Chefredakteur Matthias Schrom und APA-Vize-Chefredakteur Johannes Bruckenberger. (awa)



