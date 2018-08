In Russland steigt die Angst vor Ausländern

Moskau. Im Gespräch mit Russen wird man häufig auf den Migrationsdruck in Europa hingewiesen. In Russland existiert dieser nicht – das Land nimmt so gut wie keine Flüchtlinge auf und hat zudem mit dem Problem einer schrumpfenden Bevölkerung zu kämpfen.

Auch wenn es wenige Ausländer gibt, die langfristig nach Russland ziehen wollen, verzeichnet das Meinungsforschungsinstitut Lewada in einer Umfrage einen Anstieg der Fremdenfeindlichkeit. Die unbeliebtesten Gruppen sind Roma, Chinesen und Vietnamesen, gefolgt von Menschen aus Zentralasien, dem Kaukasus und der Ukraine. Sprachen sich im Vorjahr 17 Prozent für eine Zuzugbeschränkung für Roma aus, sind es nun 32 Prozent.

Ebenso ist der Anteil jener Russen gewachsen, die der Parole „Russland den Russen“ zustimmen: Ein Fünftel kann sich damit identifizieren (2017: zehn Prozent). Die Ablehnung ist am höchsten in Moskau, denn dort kommt es aufgrund von Arbeitsmigranten aus dem Kaukasus und Zentralasien häufiger zu Konflikten als in der russischen Provinz, etwa bei der Wohnungs- und Arbeitssuche.

„Ventil“ für Probleme

Die Studienautorin Karina Pipija hält die angespannte sozioökonomische Situation sowie unpopuläre Maßnahmen wie die geplante empfindliche Anhebung des Pensionsantrittsalters verantwortlich für den Anstieg der Fremdenfeindlichkeit. Die zunehmende Ablehnung anderer ethnischer Gruppen sei ein „Ventil“ für Unzufriedenheit. Auch die mit dem Ukraine-Konflikt und dem Sanktionsstreit verbreitete offizielle Rhetorik gegen „äußere Feinde“ sei ein Grund für die gestiegene soziale Distanz, meint Pipija.

Aus einer anderen Lewada-Umfrage geht hervor, dass die Einstellung zu den USA und Europa seit einiger Zeit sehr negativ ist. Laut Experten hat dieser Wert allerdings ein derartiges Minimum erreicht, dass er kaum weiter sinken kann – und sich daher auch zur weiteren Kanalisierung von sozialem Unmut kaum mehr eignet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2018)