Putin auf Abenteuerurlaub

Nein, er ist nicht in die Südsteiermark zurückgekehrt, auch wenn die schöne Landschaft durchaus einen Urlaub wert ist: Russlands Präsident Wladimir Putin hat wie fast jeden Sommer einige Tage Abenteuerurlaub gemacht. Und zwar in Sibirien, wie der Kreml mitteilte. Dazu wurden auch entsprechende Bilder veröffentlicht. Allerdings ist Putin dieses Mal weder zu Pferd mit nacktem Oberkörper noch beim Fischfang zu sehen, sondern in khakifarbener Outdoor-Kleidung. Und mit einem Pilz in der Hand.

Putin sei auf Berge gestiegen und habe die schöne Natur bewundert, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Agentur Interfax.

Demnach verbrachte der Staatschef das vergangene Wochenende am Oberlauf des Flusses Jenissej in der Teilrepublik Tuwa. Dort wurde er von Verteidigungsminister Sergej Schoigu, dem Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, Nikolai Bortnikow, und der regionalen Führung begleitet. Schoigu stammt aus Tuwa und hat den Präsidenten schon mehrfach dorthin eingeladen.

(dpa)