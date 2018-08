Irans Präsident unter Druck: Rohani schiebt Krise auf "US-Verschwörung"

Der iranische Präsident Hassan Rohani hat am Dienstag vergeblich im Parlament für seinen wirtschafts- und außenpolitischen Kurs geworben. Rohani stand wegen der akuten Wirtschaftskrise dem Parlament Rede und Antwort. Er machte den US-Präsidenten Donald Trump und die "amerikanische Verschwörung" für die Misere in Land verantwortlich. Die Mehrheit der Abgeordneten zeigten sich in einer geheimen

Abstimmung von seinen Ausführungen aber nicht überzeugt. "Im Weißen

Haus sitzt eine Anti-Iran-Gruppe, die gegen uns eine Verschwörung

plant", sagte Rohani. Er und seine Regierung würden jedoch nicht

zulassen, dass Trump damit Erfolg habe. "Zusammen werden wir auch

diese Phase bewältigen."

In der Sitzung musste Rohani den Abgeordneten erläutern, welche

konkreten Maßnahmen er gegen die Krise plant. Dem Parlament ging es

vor allem um den Kurssturz der nationalen Währung Rial um mehr als

50 Prozent sowie um die steigende Arbeitslosigkeit.

Es ist das erste Mal seit seiner Wahl 2013, dass der moderate

Kleriker vom Parlament vorgeladen wurde. "Alles, auch die

Wirtschaft, lief in den ersten viereinhalb Jahren gut, (...) in den

letzten Monaten aber nicht mehr", sagte Rohani. Die Statistik der

letzten Jahre zeige, dass die Regierung erfolgreich gearbeitet habe

und die Krise dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atom-Deal

sowie der Verhängung von US-Sanktionen geschuldet sei.

Rohani verteidigte das Wiener Atomabkommen von 2015, das dem

Iran eine friedliche Nutzung der Kernkraft garantiert, ihn aber an

einer atomaren Bewaffnung hindern soll. Er mahnte, den

diplomatischen Erfolg des Abkommens nicht zu verspielen. "Mit einer

Radikalisierung unserer Politik werden wir jedenfalls definitiv

nichts erreichen", sagte er. "Mit dem Deal haben wir in erster Linie

der Welt bewiesen, dass unser Atomprogramm friedlich ist." Auch

wirtschaftlich habe das Abkommen dem Land gut getan.

Die Mehrheit der Abgeordneten kritisierte dagegen das Scheitern

des Atomabkommens sowie den Ausstieg der USA im Mai. "Auch nach dem Deal haben vor allem die großen Banken nicht mit dem Iran

zusammengearbeitet und die Sanktionen gegen den Iran wurden niemals

voll und ganz aufgehoben", sagte der Abgeordnete Mojtaba Zolnouri.

Rohani habe seine großen Versprechen nicht erfüllt.

Diese Sicht wird auch von Rohanis Anhängern geteilt. Nach

Meinung von Beobachtern waren die Antworten des Präsidenten in

diesem Bereich nicht überzeugend. Zwischen 2015 und dem Ausstieg

Trumps aus dem Atom-Deal im Mai wurden nur kleinere

Wirtschaftsprojekte über kleinere Banken verwirklicht. Die großen

Infrastrukturprojekte blieben nur auf dem Papier, da die

europäischen Großbanken sie aus Sorge um ihre USA-Geschäfte nicht

finanzieren wollten.

Die Vorladung Rohanis im Parlament gilt als politischer Coup der

Hardliner gegen seinen Reformkurs. Die Hardliner waren von Anfang an

gegen den Atom-Deal und Rohanis Annäherung an den Westen gewesen. Nach vier Wahlpleiten in den vergangenen fünf Jahren hoffen sie nun, Rohani stürzen zukönnen und - auch dank der Iran-Politik Donald Trumps - wieder an die Macht zu kommen.

