"Ein großer Krieg in Europa ist möglich"

UN-Generalsekretär António Guterres sagte heuer, dass der Kalte Krieg zurückgekommen ist, und zwar mit aller Macht. Stimmen Sie zu?



Wir haben nicht mehr zwei Blöcke, zwei Systeme. Russland ist ein kapitalistisches Land, das nicht die Ambition hat, ein alternatives Regierungssystem zu präsentieren wie die Sowjetunion. Auch haben wir keinen Eisernen Vorhang mehr, als die Interaktion zwischen den Systemen sehr limitiert war. Ich würde Guterres dahingehend zustimmen, dass wir eine gefährliche Konfrontation haben: Ökonomische Kriegsführung, Sanktionen, Restriktionen, Protektionismus. Und wir haben, wie im Kalten Krieg auch, die Krise an der Peripherie: Syrien, Nordkorea, Libyen etc. Konflikte werden in andere Regionen herausgetragen.