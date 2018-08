Moskaus Militärspiele an der Ostgrenze

Moskau. Sein Militärbudget musste Russland zuletzt kürzen, doch seine Waffen möchte das Land dennoch testen, und zwar in großer Zahl. Wie der russische Verteidigungsminister, Sergej Schoigu, am Dienstag bekannt gegeben hat, soll im September die größte Militärübung seit 1981, also seit knapp vier Jahrzehnten, stattfinden. „Wostok 2018“ soll in den zentralen und östlichen Militärbezirken stattfinden. Sie befinden sich in Sibirien und im Fernen Osten.

An der Übung würden fast 300.000 Soldaten, zwei Flottenverbände (Pazifik- und die Nordflotte) und 1000 Flugzeuge und Hubschrauber teilnehmen, kündigte Schoigu an. Zum Vergleich: Die Gesamtstärke der deutschen Bundeswehr umfasst fast 180.000 Soldaten.

An einigen Phasen des Manövers sollen auch chinesische und mongolische Soldaten teilnehmen. Die Einbeziehung soll Bedenken ausräumen, bei der Übung könne es sich um einen „antichinesischen“ Einsatz handeln. „Die Militärübung ist nicht gegen Drittstaaten gerichtet“, hieß es dazu aus Peking.

Auch politisch ist die Übung getaktet: Präsident Wladimir Putin sei zu der Zeit beim Fernöstlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok und werde dort auch Chinas Staatschef, Xi Jinping, treffen, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow gestern. Es sei aber kein gemeinsamer Besuch der Militärübung geplant.

Zweifel an Teilnehmerzahl

Im Vorjahr hat Russland gemeinsam mit Belarus sein sommerliches Großmanöver an der Westgrenze abgehalten. In den baltischen Staaten, in Polen sowie bei der Nato hat man befürchtet, dass wesentlich mehr Soldaten eingesetzt wurden als offiziell gemeldet. „Sapad 2017“ hatte als Szenario, dass das benachbarte Belarus von einer westlichen Macht angegriffen wird. Russische und belarussische Soldaten sollten demnach den zwischen beiden Staaten existierenden Unionsstaat verteidigen. (som/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2018)