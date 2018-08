Putin und der Zorn der Pensionisten

Moskau. Es war ein heißer Sommer in Russland, und das nicht nur wegen der Temperaturen. Zweieinhalb Monate lang führte das Land eine erhitzte Debatte. Unerbittlich wie die Grade auf einem Barometer in praller Hitze schien der Unmut zu steigen. Für Empörung sorgte eine geplante Pensionsreform, die – vorlagengenau umgesetzt – massive Veränderungen für Pensionisten bringen würde.

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und zugleich hoher Ausgaben für Moskaus außenpolitische Abenteuer hat das Thema soziale Sprengkraft. Unabhängigen Umfragen zufolge lehnten 89 Prozent der Befragten die Reform ab.

Und so fielen die Zustimmungswerte von Regierung und Präsident, wobei Letzterer eisern zu den Plänen schwieg. Die Opposition organisierte Proteste, offene Briefe wurden aufgesetzt, Unterschriften gesammelt, ein landesweites Referendum war geplant. Selbst Alexej Nawalny, offenbar vorsorglich zu 30 Tagen Haft verurteilt, wollte am 9. September gegen die Reform auf die Straße gehen – obwohl seine jungen Anhänger wohl noch am wenigsten empört sind von den Plänen der Politiker. Seit gestern ist die Debatte offiziell beendet – durch Wladimir Putin, der sich nach langem Schweigen per TV-Ansprache an die Bürger wandte. Einem besorgten Landesvater gleich erklärte er dem Millionenpublikum, warum die Anhebung des Rentenalters „unausweichlich“ sei. Wegen des demografischen Knicks der Neunzigerjahre stünde eine vergleichsweise geringe Anzahl Junger einer wachsenden Masse an Pensionisten gegenüber. Nur durch kardinale Veränderungen seien die Pensionskassen der Zukunft zu füllen. Gleichzeitig kündigte er zahlreiche Entschärfungen der unbeliebten Regierungsvorlage an.

„Bescheidene“ Pensionen

Während das Land in den vergangenen Wochen in Wallung geraten war, hatte Putin das getan, worin er ein wahrer Meister ist: Er beobachtete kühl die Szene und notierte seine Korrekturen. Diese trug der 65-Jährige in seiner Ansprache im Detail vor, bewies Rechenkünste und Statistikkenntnis und ließ das Millionenpublikum hinter den Fernsehschirmen ein Gefühl von Anteilnahme spüren. Die vom prominentesten Pensionisten Russlands auf den Rubel genau bezifferte Durchschnittsrente von 14.144 Rubel (179 Euro) sei wahrhaft „bescheiden“, sagte er. 2024 könnten die Pensionisten bereits mit 20.000 Rubel (253 Euro) rechnen. Zudem kündigte er Ausnahmen für sozial Schwache und zahlreiche Berufsgruppen an sowie einen stärkeren Arbeitnehmerschutz in den letzten Berufsjahren.

Der größte, auch für die öffentliche Wahrnehmung zentrale Vorstoß war aber wohl dieser: Frauen sollen nicht erst wie ursprünglich vorgesehen mit 63 Jahren in Rente gehen, sondern mit 60. „Das ist nicht richtig“, sagte Putin zur Anhebung des Antrittsalters für Frauen um acht Jahre. „In unserem Land haben wir eine besondere, eine behutsame Beziehung zu den Frauen.“ Frauen trügen die Last zu Hause. Fünf Jahre Mehrarbeit seien genug. Das bedeutet Entwarnung für mehr als die Hälfte der Russen. Die zweite Duma-Lesung ist für Ende September angesetzt. Es gilt als gewiss, dass Putins Korrekturen bis dahin im Text sind.

Russlands Rentendebatte ist eine interessante Kombination aus realen Problemen und angewandter Polittechnologie. Am 15. Juni, am Tag der Eröffnung der Fußball-WM, gab die Regierung überraschend ihre Pläne für eine Pensionsreform bekannt – und demonstrierte damit Härte. Der Zeitpunkt ist weniger ungeschickt als absichtsvoll, lässt er jede noch so kleine Entschärfung ausgesprochen gnädig erscheinen. Die Vorlage sah die Anhebung des Pensionsantrittsalters um fünf Jahre für Männer und um acht Jahre für Frauen vor. Die längere Arbeitszeit soll schrittweise kommen – ebenso wie die Anhebung der Rente.

Rente reicht nicht zum Leben

Allein von ihrer Rente können in Russland die wenigsten Pensionisten leben. Eine Reihe föderaler und lokaler Vergünstigungen mildert die Altersarmut. Viele Pensionisten verdienen sich mit Gelegenheitsarbeiten das nötige Geld dazu, um ein menschenwürdiges Auskommen zu finden. Diese Situation dürfte sich auch künftig nicht drastisch ändern. Doch die Gemüter hat der Kreml-Chef fürs Erste beruhigt. Für die Russen ist seit gestern gewiss: Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Wenn da nicht Putin wäre.





AUF EINEN BLICK Russlands Präsident, Wladimir Putin, stellte gestern Entschärfungen bei der umstrittenen Pensionsreform in Aussicht. Das Pensionsantrittsalter für Frauen solle nicht wie ursprünglich vorgesehen um acht, sondern nur um fünf Jahre angehoben werden und künftig bei 60 Jahren liegen. Männer werden statt mit 60 Jahren künftig mit 65 in Pension gehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2018)