Trump warnt vor Unruhen

Wien/Washington. Für eine heitere Note im Weißen Haus sorgte Fifa-Präsident Gianni Infantino, als er Donald Trump eine rote Karte überreichte, die der US-Präsident prompt den Journalisten mit einem breiten Grinsen in die Kameras reckte. Im anlaufenden Wahlkampf für die Kongresswahlen im November fällt Trump indessen mit immer schrilleren Tönen auf. Kürzlich warnte er im Fall einer Amtsenthebung vor einem Kollaps der Finanzmärkte. Zuletzt rüffelte er Google und die sozialen Medien just via Twitter wegen der angeblichen Benachteiligung von konservativen Nachrichtenportalen gegenüber den „Fake-News-Medien“, wie er sagte.

Wie sehr die Nerven im Weißen Haus blank liegen, bewies ein Appell Trumps bei einem Dinner für rund 100 Führer evangelikaler Christen. Er hielt ihnen vor Augen, dass die Demokraten bei einem Wahlsieg die Errungenschaften seiner Regierung „rasch und gewaltsam“ zunichtemachen sowie die konservative Agenda kippen würden. Er forderte die Pastoren auf, ihre Basis zu mobilisieren. Sonst stünden den Republikanern zwei harte Jahre bevor. „Ihr seid nur eine Wahl davon entfernt, alles zu verlieren. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und sehr beliebt. Aber die große Frage ist, ob die Leute zur Wahl gehen, wenn ich nicht auf dem Stimmzettel stehe. Und ich stehe nicht darauf“, sagte er laut einem Mitschnitt seiner Rede, der der „New York Times“ zugespielt wurde.

Angesichts einer Wahlschlappe seiner Partei malte er das Schreckgespenst der „Antifa“ an die Wand. Er warnte vor Unruhen wie im Vorjahr in Charlottesville, als ultrarechte Gruppen in der Universitätsstadt in Virginia mit Gegendemonstranten aneinandergerieten. Ein rechtsgerichteter Aktivist fuhr damals eine Demonstrantin regelrecht über den Haufen, die dann ihren Verletzungen erlag. Dies löste eine Kontroverse aus, in der sich der Präsident erst nach längerem Widerstand von rassistischen Gruppen distanzierte. Trump hatte schon im Wahlkampf 2016 vor Ausschreitungen gewarnt, sollten ihm die Republikaner die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten verweigern. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2018)