Chemnitz: Musiker formieren sich gegen rechts

Die Toten Hosen, Marteria & Casper, K.I.Z, Feine Sahne Fischfilet, Nura (SXTN) sowie die Chemnitzer Künstler Kraftklub und Trettmann schließen sich zusammen und kündigen für Montag, den 03. September 2018 ein Konzert in der Chemnitzer Innenstadt gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt an.



Mehrere befreundete Musiker möchten gegen die besorgniserregenden Entwicklungen in der Stadt unter dem Motto "Wir sind mehr" gemeinsam mit möglichst vielen Menschen aus Chemnitz, Sachsen und Deutschland am Montag ein Zeichen setzen. Und zwar mit einem kostenlosen Open Air-Konzert in der Chemnitzer Innenstadt vor dem Karl-Marx-Denkmal.

(red. )