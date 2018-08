Trump: Keine "Kriegsspiele" mehr vor koreanischer Halbinsel

US-Präsident Donald Trump möchte die gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea vor der koreanischen Halbinsel abschaffen. "Es gibt derzeit keinen Grund, große Geldbeträge für gemeinsame Kriegsspiele von Südkorea und den USA auszugeben", schrieb Trump in der Nacht auf Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst auf Twitter. Nichtsdestoweniger könnten sie wieder begonnen werden, wenn der US-Präsident sich dazu entschließe, schrieb Trump. "Wenn er das tut, werden sie deutlich größer sein als je zuvor."

...of money on joint U.S.-South Korea war games. Besides, the President can instantly start the joint exercises again with South Korea, and Japan, if he so chooses. If he does, they will be far bigger than ever before. As for the U.S.–China trade disputes, and other...