Trump will nun doch keine „Kriegsspiele“

Washington. Nach den US-Drohungen der vergangenen Tage schlägt Donald Trump wieder konziliante Töne gegenüber Nordkorea an – und widerspricht offen seinem eigenen Minister. So stellte der US-Präsident nun klar, dass er sehr wohl die gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea vor der koreanischen Halbinsel abschaffen möchte. „Es gibt derzeit keinen Grund, große Geldbeträge für gemeinsame Kriegsspiele von Südkorea und den USA auszugeben“, twitterte er. Nichtsdestoweniger könnten sie wieder begonnen werden, wenn der US-Präsident sich dazu entschließt. „Wenn er das tut, werden sie größer sein als je zuvor.“ Erst am Dienstag hatte Pentagon-Chef James Mattis erklärt, es gebe keine Pläne für ein weiteres Aussetzen der Militärübungen. Das nächste Manöver mit Südkorea könne Anfang 2019 stattfinden.

Die Klarstellung Trumps kommt in einer Zeit wachsender Zweifel an der Ernsthaftigkeit Nordkoreas, die vereinbarte atomare Abrüstung tatsächlich in Angriff zu nehmen. Außenminister Mike Pompeo hatte eine geplante Reise in das isolierte Land abgesagt.

„Eine absurde Logik“

Trump machte indes erneut China hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die Abrüstung nicht vorangehe: Er habe das starke Gefühl, dass Nordkorea unter großem Druck Chinas stehe, ausgelöst durch den Handelsstreit Chinas mit den USA. Gleichzeitig versorge China aber das kommunistische und von weltweiten Sanktionen betroffene Land in signifikanter Weise mit Hilfsgütern, darunter Treibstoff, Dünger und andere Rohstoffe sowie mit Finanzen.

Peking regierte prompt: Trumps Nordkorea-Politik folge einer „verantwortungslosen und absurden Logik“. Um den Konflikt mit Pjöngjang zu lösen, sollte Washington „auf sich selbst schauen und die Schuldnicht auf andereübertragen“, hieß es. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2018)