Übervater der schottischen Nationalisten wirft Flinte ins Korn

London/Edinburgh. Die schottischen Nationalisten müssen einen schweren Schlag einstecken. Der langjährige Chef der Scottish National Party (SNP) erklärte in der Nacht auf Donnerstag in einer Videobotschaft seinen Austritt aus der Partei, nachdem er sich wegen Vorwürfen sexueller Belästigung vor den Behörden verantworten muss. Zwar beteuerte Alex Salmond, sein Schritt erfolge zum Schutz der Partei: „Ich bin nicht in die Politik gegangen, um Angriffen gegen die SNP Vorschub zu leisten.“ Hinter den Kulissen wurde aber sogar über die Gefahr einer Parteispaltung gemunkelt.

Die schottische Regierung bestätigte vor wenigen Tagen einen an die Presse geleakten Bericht, wonach gegen Salmond wegen Vorwürfen von zwei Frauen von Dezember 2013 ermittelt werde. Seine Nachfolgerin und politische Ziehtochter Nicola Sturgeon sprach sichtlich erschüttert von einer „unglaublich schwierigen Situation“, betonte aber zugleich: „Die Vorwürfe können nicht ignoriert werden.“ Salmond räumte ein, er sei „kein Heiliger“, wies aber alle Anschuldigungen kategorisch zurück und kündigte seinerseits ein rechtliches Vorgehen gegen die schottischen Behörden an.

Niemand hat in den vergangenen 30 Jahren mehr dafür getan, dass Schottland heute weitgehend autonome und selbstbewusst agierende Behörden hat, als Salmond. Er führte seit 1990 die SNP und machte aus einer schlafmützigen Kleinstpartei eine formidable politische Maschine, die jahrelang von Erfolg zu Erfolg eilte. 2007 wurde er First Minister und setzte alles auf die Umsetzung seiner politischen Vision der Unabhängigkeit Schottlands. In der Volksabstimmung 2014 folgten 45 Prozent seiner Vision. Salmond gab sein Amt nach der Niederlage an die pragmatischere und auch umgänglichere Sturgeon ab.

In den folgenden Jahren geriet die einst scheinbar unaufhaltsame SNP ins Straucheln. Obwohl Schottland im EU-Referendum 2016 mit 62 Prozent für den Verbleib in der Union stimmte, erwiesen sich Versprechungen der Londoner Regierung, die Landesteile in den Brexit-Prozess einzubinden, als leere Worte. Zugleich brach die drängende Sorge um den nahenden EU-Austritt dem fernen Traum nach Unabhängigkeit die Spitze. Obwohl die SNP weiter offiziell danach strebt, hat sie ein neues Referendum vorerst auf die lange Bank geschoben.

Konservative Herausforderung

Zudem leidet auch Schottland an der vom kommenden Brexit ausgelösten Stagnation der britischen Wirtschaft, und die SNP wirkt nach elf Jahren in der Regierung zunehmend amtsmüde. Bei der Unterhauswahl 2017 verloren Parteigranden wie Salmond und der frühere Londoner Fraktionschef Angus Robertson ihre Mandate. Die Konservativen haben mit Ruth Davidson eine ernst zu nehmende Herausforderin zu Sturgeon, deren einziger Nachteil ist, dass die Schotten zwar sie lieben, nicht aber ihre Partei.

Bei Sturgeon verhält es sich teilweise umgekehrt. Weite Teile der Partei sind immer noch 100Prozent loyal gegenüber Salmond, wie auch die Reaktionen auf seinen SNP-Austritt zeigten: Innerhalb weniger Stunden sammelte er mehr als 60.000 Pfund für seine Rechtskosten. „Ich liebe die SNP und die schottische Unabhängigkeitsbewegung“, erklärte er triumphierend. Sturgeon hingegen sprach von „enormer Traurigkeit“ über den Parteiaustritt ihres „Freundes und Mentors über fast 30 Jahre“. Damit ist es nun wohl endgültig vorbei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2018)