Moskau: Kiew verantwortlich für Tod von Rebellenführer in Ostukraine

Russland macht die ukrainische Regierung für den gewaltsamen Tod des pro-russischen Separatistenführers in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, verantwortlich. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau sagte der Nachrichtenagentur RIA zufolge, man habe allen Grund zu glauben, dass Kiew hinter dem Mord an Sachartschenko stecke. Der Anführer der prorussischen Separatisten in Donezk in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, ist bei einer Bombenexplosion getötet worden.

Die ukrainische Führung habe sich entschieden, sich an einem blutigen Kampf zu beteiligen und ihr Versprechen gebrochen, eine friedliche Lösung zu suchen, hieß es aus Moskau. Der ukrainische Geheimdienst erklärte dagegen, vermutlich sei Sachartschenko in einem Konflikt zwischen "Terroristen und ihren russischen Unterstützern" getötet worden.

Finanzminister verletzt

Sachartschenko wurde der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Freitag bei einer Explosion in einem Cafe in der von den Separatisten kontrollierten Stadt Donezk getötet. Interfax berief sich auf einen Informanten in der Verwaltung der international nicht anerkannten, abtrünnigen Region.

Drei weitere Personen seien bei der Explosion in einem Cafe im Zentrum von Donezk verletzt worden, sagte ein Behördensprecher von Donetzk. Unter den Verletzten war demnach der Finanzminister des Gebiets, Alexander Timofejew. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Sprecher sagte, es seien mehrere Personen festgenommen worden, ukrainische Saboteure und Personen, die mit ihnen verbunden seien. "Sie werden des Anschlags auf das Oberhaupt der Republik verdächtigt."

Volksrepublik Donezk 2014 ausgerufen

Der 42-jährige Sachartschenko hatte die sogenannte Volksrepublik seit August 2014 geführt. Die Gebiete Donezk und Luhansk im Kohlerevier Donbass hatten 2014 ihre Abspaltung von der Ukraine erklärt. Russland unterstützt die Separatisten mit einem verdeckten Militäreinsatz. In dem Krieg sind bereits mehr als 10.000 Menschen getötet worden.

Die Separatistengebiete sind zwar formal eigenständig, werden aber von Moskau versorgt und eng kontrolliert. Zwischen den Separatisten und den ukrainischen Regierungstruppen gilt formell seit Mittwoch ein Waffenstillstand, der aber schon wieder gebrochen worden ist. Eine Friedenslösung steckt seit Jahren fest.

(APA/dpa/Reuters)