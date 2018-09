Labour in der Antisemitismusfalle

London. Traditionell wird das politische Sommerloch mit angeblichem Streit in der Regierungspartei gefüllt. Dafür besteht in Großbritannien in diesem Jahr kein Bedarf, wird der Brexit-Konflikt unter den Konservativen doch in aller Öffentlichkeit ausgetragen. Stattdessen dominieren seit Wochen Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Führung der oppositionellen Labour Party die politische Gerüchteküche. Die Versuche, diese durch Ignorieren zum Verstummen zu bringen, sind spätestens seit dem Fraktionsaustritt des Parteiveteranen Frank Fields am Donnerstagabend endgültig gescheitert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)