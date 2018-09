Russlands Pensionisten im Unruhestand

Galina Iwanowna hievt zwei schwere Plastiksackerln auf den Küchentisch: Zwetschgen und Äpfel, kiloweise Obst, frisch gepflückt in der Datscha. Diese liegt gut vier Stunden von Moskau entfernt und ist dank der Freifahrt mit der Elektritschka kostengünstig zu erreichen. Ein paar Äpfel und Zwetschgen wird sie frisch verzehren, den Großteil jedoch als Kompott zubereiten. Im Korridor stehen in einem Regel Einweckgläser dicht and dicht. Die Johannisbeeren waren vor zwei Wochen dran. Der Winter naht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2018)