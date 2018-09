Ursula von der Leyen: Demokratie ist nicht in Stein gemeißelt

Sie sind seit Dezember 2013 deutsche Verteidigungsministerin. Wie nehmen Sie diese Zeit des geopolitischen Umbruchs wahr?

Ursula von der Leyen: 2014 erlebte die Welt eine tiefe Zäsur. Es begann mit dem veränderten Verhalten Russlands, mit der Annexion der Krim und dem schweren Bruch des Völkerrechts. Drei Monate später, im Juni, rief der IS ein Kalifat aus; einen beklemmenderen Ausdruck hätte der nahöstliche Flächenbrand im Irak und in Syrien kaum finden können. Zugleich Destabilisierung in Afrika und weltweite Migrationsbewegungen. Das machte uns deutlich, dass wir sowohl mehr Verantwortung in der unmittelbaren Nachbarschaft Europas – in Afrika sowie im Nahen und Mittleren Osten – übernehmen als auch unsere Landes- und Bündnisverteidigung modernisieren müssen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2018)