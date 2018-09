Ukraine/Russland: Der Tod kam im Café Separ

Moskau/Donezk. Eine hochrangige Donezker Runde wollte am vergangenen Freitag des berühmten Schlagersängers Josif Kobson gedenken. Kobson war tags zuvor 80-jährig in Moskau gestorben, und die Donezker Volksrepublik (DNR) hatte eine dreitägige Trauer ausgerufen. Kobson wurde im ostukrainischen Donbass geboren. Er lebte schon lange Zeit in Russland, galt jedoch als Unterstützer der prorussischen Separatisten. Mehrmals trat der Barde in Donezk auf, woraufhin er mit einem Einreiseverbot in die Ukraine belegt wurde.

Der Donezker Separatistenchef Alexander Sachartschenko dürfte über den Verlust betrübt gewesen sein. Ihn verband mit Kobson eine Freundschaft. Sachartschenko war Chef der Trauergesellschaft, die gegen 17 Uhr im Café Separ auf dem Puschkin-Boulevard eintraf. Mit dabei war der zweitwichtigste Mann der DNR, Alexander Timofejew, oberster Steuereintreiber der selbst ernannten Republik.

Bombe im Luster

Wegen der Nähe zum Amtssitz der Separatistenführung gelten die Cafés entlang der Flaniermeile als beliebter Treffpunkt der neuen Elite, die Donezk seit dem Frühling 2014 kontrolliert. Früher trugen die Lokale unverdächtige Namen wie Sun City oder Barberry. Mit dem Krieg hielten neue kulturelle Codes Einzug. Separ steht für Separatist. Es ist ein Pavillon mit pseudoantiken Säulen, darüber hängen Tarnnetze.

Zum Trauermahl kam es nicht. Als Sachartschenko das Café betrat, explodierte eine Bombe, die in einem der Luster platziert gewesen sein dürfte. Den örtlichen Organen zufolge soll sie per Mobiltelefon gezündet worden sein. Sachartschenko, der seit November 2014 die DNR anführte, starb noch im Krankenhaus an seinen Kopfverletzungen. Sein gewaltvoller Tod fügt sich in die Reihe anderer. Michail Tolstych, besser bekannt als Giwi und Kommandant des Bataillons Somalia, wurde 2017 mit einem Flammenwerfer getötet; der brutale Arsenij („Motorola“) Pawlow im Jahr zuvor. In der Luhansker Volksrepublik gibt es noch mehr hochrangige Verluste, so viele, dass man beim Zählen durcheinanderkommt. Von der ersten Riege der Separatistenanführer, die vor vier Jahren im Konflikt mit der Regierung in Kiew zu den Waffen gegriffen haben, sind nur noch wenige übrig. Ein paar sind geflohen. Andere fürchten um ihr Leben.

Sachartschenko war kein Giwi oder Motorola, kein Kommandant einer Horde bewaffneter Männer. Er gelangte an die Schalthebel der DNR, nachdem die erste, aus Russland gesandte Führungsriege Donezk verlassen hatte, um die Moskauer Spur zu verwischen. Kaum jemand kannte den Proletarier aus Donezk. Geboren 1976, von Beruf Elektriker, später Leiter des Kampfsportvereins Oplot, dessen Muskelmänner im Frühling 2014 das Gebäude der Gebietsverwaltung gestürmt hatten.

Zunächst galt er als von Moskau eingesetzter Schwächling. Er präsentierte sich in der Öffentlichkeit stets im Tarnanzug und hinkte eine Zeit lang wegen einer Verletzung am Bein, die er sich im Februar 2015 zugezogen hatte. Für das Volk sollte es die Legende vom heldenhaften Kampf glaubhaft untermalen. Und doch war Sachartschenko kein Militär, sondern einer, den man mit dem zunehmenden Druck auf das Business in der Minirepublik assoziierte. Seine Familie soll Supermärkte, Restaurants und den Fleischimport aus Russland kontrolliert haben.

Vor ukrainischer Offensive?

Wer seinen Tod zu verantworten hat, ist Gegenstand wilder Spekulation. In Donezk und Moskau vermutet man – natürlich – Kiew hinter dem Attentat. Kiew dementiert, natürlich. In Donezk wollte man kurz nach der Tat sogleich „ukrainische Diversanten“ festgenommen haben. Andere tippen auf eine Verschwörung in Sachartschenkos engstem Kreis. Wer sonst hätte gewusst, wo der Separatistenchef am Freitagnachmittag hinwill? Ausgeschlossen wird nicht, dass der Anschlag Alexander Timofejew, Kampfname Taschkent, gegolten hat. Der Steuerminister soll den Benzinhandel mit Russland kontrollieren und könnte ebenfalls Feinde gehabt haben. Er wurde schwer verletzt. Die Separatisten befürchten nun eine Offensive der ukrainischen Armee, die den Moment der Schwäche ausnutzen wolle, wie es heißt. Die Checkpoints wurden geschlossen. In der Bevölkerung schürt man so die Angst vor einem angeblichen Angriff. Auf den sowieso ins Stocken geratenen Friedensprozess wirkt der Anschlag nachteilig: Moskau erklärte am Samstag, dass nach der „Provokation“ derzeit kein Treffen im Normandie-Format möglich sei.

In Donezk hat unterdessen ein gewisser Dmitrij Trapesnikow die Führung übernommen, der bisherige Vizeregierungschef. Er kommt aus dem Dunstkreis der früheren Elite von Donezk, als die Stadt noch fest in der Hand von Expräsident Viktor Janukowitsch und dem Oligarchen Rinat Achmetow war. Trapesnikow war Bezirkspolitiker und ein Manager des mittlerweile exilierten Fußballklubs Schachtjor, dessen Besitzer Achmetow ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2018)