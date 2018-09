Macron ernennt nach Rücktritten zwei neue Minister

Die französische Sportministerin Laura Flessel hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Die Fecht-Olympiasiegerin führte in einer Erklärung am Dienstag "persönliche Gründe" für den Schritt an. Nach Umweltminister Nicolas Hulot ist die 46-Jährige bereits die zweite Vertreterin der Zivilgesellschaft in einer Woche, die die Regierung unter Präsident Emmanuel Macron verlässt.

Hulots Nachfolger wird der Präsident der französischen Nationalversammlung, Francois de Rugy (44). Der offizielle Titel De Rugys laute: "Staatsminister, Minister des ökologischen und solidarischen Übergangs". Die Nationalversammlung ist das Unterhaus des französischen Parlaments.

Nachfolgerin für Sportministerin Laura Flessel werde die Schwimm-Weltmeisterin Roxana Maracineanu. Flessel hatte zuvor ihren Rückzug aus "persönlichen Gründen" angekündigt.

Staatschef Emmanuel Macron habe die beiden neuen Minister auf Vorschlag von Premier Edouard Philippe ernannt, berichtete der Élyseépalast.

Flessel zum Abschied versöhnlich

Flessel betonte, sie wolle sich nach 16 Monaten in der Politik wieder im Bereich "internationale Solidarität und Zusammenarbeit" engagieren. Die Stadt Paris war in ihrer Amtszeit vor knapp einem Jahr zur Ausrichterin der Olympischen Sommerspiele 2024 gekürt worden.

Aus Flessels Umfeld verlautete, der Rücktritt habe nichts mit budgetären Zwängen zu tun, denen sich ihr Ministerium ausgesetzt sieht. In ihrer Erklärung dankte sie Präsident Macron und Premierminister Edouard Philippe für die "fortgesetzte Unterstützung". Nach Umfragen war sie die Ministerin, die mit das größte Vertrauen in der Bevölkerung genoss.

Flessel stammt aus dem französischen Überseegebiet Guadeloupe. Die Sportlerin mit dem Spitznamen "die Wespe" hatte bei Olympischen Spielen insgesamt fünf Medaillen für Frankreich geholt. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere gewann sie in Atlanta 1996 zweimal Gold im Degenfechten.

Nachfolge geregelt

(APA/AFP)