Libyen: Anarchische Schlacht in Tripolis

Tunis/Tripolis. Italien blickt mit Bangen übers Mittelmeer nach Libyen, wo nach den Bürgerkriegswirren das Chaos neuerlich um sich greift. In einem Interview bezichtigte Matteo Salvini, der Innenminister und starke Mann der Regierung in Rom, Frankreich, die jüngste Eskalation in Tripolis mitverursacht zu haben. „Militärinterventionen lösen nichts.“ Salvini liegt mit Frankreichs Präsidenten, Emmanuel Macron, in einer Dauerfehde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2018)