Mauritius will Inselgruppe von Briten zurück

Den Haag. Ein kleiner afrikanischer Inselstaat, der juristisch gegen Großbritannien zieht, das nicht zuletzt von den USA unterstützt wird: Das ist die Ausgangslage eines Verfahrens vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag (IGH), das am Dienstag mit Anhörungen startete. Dabei fordert Mauritius (1,3 Mio. Einwohner) von seiner Ex-Kolonialmacht nicht weniger als die Abtretung deren letzter Besitzung im Indischen Ozean: des Chagos-Archipels um die Hauptinsel Diego Garcia.

Chagos (ca. 3000 Bewohner) gehöre „historisch“ zu Mauritius, heißt es, und sei in den 1960ern von London eigenmächtig abgetrennt worden. Freilich ist auf Diego Garcia, 2150 Kilometer nordöstlich von Mauritius, eine große US-Basis. Der Streit schwelt seit Jahrzehnten und wurde 2017 von der UN-Generalversammlung an den IGH überwiesen, der aber kein Urteil fällen, sondern ein Gutachten erstellen soll.

Inseln ohne Urbevölkerung

Mauritius und Chagos waren unbewohnt, als Portugiesen beide im 16. Jht. entdeckten. Später kamen Holländer, dann Franzosen nach Mauritius. Sie siedelten Sklaven an, aber erst im 18. Jht. auch auf dem Chagos-Archipel, den Frankreich verwaltungsmäßig zu Mauritius schlug. England übernahm beides 1814 nach Napoleons Niederlage. Als London Mauritius 1968 entließ, hielt es an Chagos fest und zahlte Entschädigung. Dann entstand die US-Basis, die Briten siedelten etwa 1500 „Îlois“ (Insulaner) um, Plantagenarbeiter afrikanisch/indisch/malaiischer Ethnie, nach Mauritius und auf die Seychellen. Viele zogen nach England. Auch dabei flossen Entschädigungen.

Mauritius fordert im Zuge langer politischer Bemühungen sowie von Prozessen in Großbritannien, dass die Îlois bzw. ihre Erben zurück dürfen. Vor allem aber will man die Inseln haben und begründet das etwa mit UN-Resolutionen, wonach Kolonien nur als Ganzes unabhängig werden dürfen. Dafür will Mauritius die US-Basis belassen. Das Gutachten wird in einigen Monaten erwartet. (wg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2018)