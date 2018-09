Wo die Kooperation zwischen Österreich und Deutschland endet

Berlin. Was wäre der Saal voll gewesen, noch vor zwei Monaten im Juli: Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte gerade fast die deutsche Bundesregierung zerbrechen lassen, seinen Rücktritt angeboten, wieder zurückgenommen – um sich dann nach einem langen Streit doch noch mit der CDU zu einigen: Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, sollten in Zukunft an der deutschen Grenze aufgehalten und schnell in den für sie zuständigen Staat gebracht werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2018)