Wingsuit-Pilot stürzt im Schweizer Kanton Wallis in den Tod

Ein 52-jähriger Wingsuit-Flieger ist am Dienstag im Schweizer Kanton Wallis in den Tod gestürzt. Die Rettungskräfte fanden ihn leblos auf einer Höhe von 1200 Meter. Gesprungen war er vom 2969 Meter hohem Berg Haut-de-Cry. Begleitet wurde er von zwei weiteren Sportlern. Als diese ihn am Landeplatz nicht antrafen, lösten sie Alarm aus.

Zwei Helikopter, Bergretter und die Kantonspolizei nahmen die Suche auf. Sie fanden den tödlich Verunglückten. Bei ihm handelt es sich um einen im Kanton Freiburg wohnhaften Schweizer. Die Unfallursache war am Abend unbekannt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Der Wingsuit ist ein spezieller Flügelanzug für Basejumper und Fallschirmspringer, mit dem diese in die Tiefe springen. Sie erreichen bei ihren halsbrecherischen Flügen Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde.

