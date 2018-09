Im Ringen um ein neues nordamerikanisches Freihandelsabkommen wollen Kanada und die USA heute, Mittwoch, in Washington einen neuen Verhandlungsversuch unternehmen. Die Gespräche waren am vergangenen Freitag ergebnislos abgebrochen worden.

US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, er sei bereit das bisherige trilaterale Abkommen, bekannt unter der Kurzbezeichnung Nafta, als bilateralen Pakt nur mit Mexiko weiterzuführen. Umstritten ist allerdings, ob der US-Kongress einer solchen Lösung seine Zustimmung erteilen würde.

Trump sieht die USA durch das bisherige NAFTA-Abkommen erheblich benachteiligt. Die Gespräche über eine Neuauflage laufen schon seit über einem Jahr. In der Vorwoche hatten sich die USA überraschend mit Mexiko auf eine bilaterale Neufassung des Drei-Länder-Freihandelsabkommens geeinigt.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau stellt Bedingungen: Er werde keine Deal eingehen, der Nachteile für Kanada bringen werde, sagte er. "Es gibt eine Reihe von Dingen, die wir in einem neuverhandelten Nafta auf jeden Fall haben müssen", sagte Trudeau am Dienstag bei einem Besuch in British Columbia. Eine Neuauflage des Abkommens müsse einen Mechanismus zur Schlichtung von Streitfällen nach Kapitel 19 des bisherigen Abkommens beinhalten, sagte Trudeau zudem. Kanada habe dies von Anfang an klar gestellt und bleibe bei dieser Position. Andernfalls werde sein Land kein neues Abkommen unterzeichnen. Es sei besser, keinen neuen Nafta-Vertrag abzuschließen als einen, der für die Bürger Kanadas schlecht sei. "Dabei werden wir bleiben."

Unter anderem strittig ist die kanadische Abschottung seiner Milchbauern mit hohen Schutzzöllen. Trump hatte diese wiederholt gegeißelt. Zudem hatte er erklärt, er werde Kanada gegenüber keine Zugeständnisse machen.

Die NAFTA-Verhandlungen zwischen den USA und Kanada waren Ende vergangener Woche auf Mittwoch vertagt worden.

