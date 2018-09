Syrien: Banges Warten auf das Blutbad von Idlib

Kairo/Damaskus. Die letzte große Schlacht im syrischen Bürgerkrieg steht unmittelbar bevor. Schon schlugen erste Granaten ein, die russische Luftwaffe flog nach drei Wochen Pause wieder Angriffe: Vorboten einer massiven Militäroffensive. Assads Armee ist aufmarschiert, um Idlib, die Rebellenhochburg im Norden, einzunehmen. Die UNO befürchtet ein Blutbad, 800.000 neue Flüchtlinge und ein humanitäres Desaster. US-Präsident Donald Trump warnt vor Hunderttausenden Toten. Der Weltsicherheitsrat tritt Freitag zusammen, während zu gleicher Stunde die Präsidenten von Iran, Russland und der Türkei in Teheran über das Schicksal der letzten Rebellenbastion entscheiden. Das Regime von Präsident Assad will das Gebiet zurückerobern, „koste es, was es wolle“. Es ist unwahrscheinlich, dass sich das Blutbad noch abwenden lässt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2018)