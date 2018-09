USA: „Neustart“ mit Pakistan

Islamabad. Der Tod Jalaluddin Haqqanis dürfte auf der Tagesordnung von Mike Pompeo und Imran Khan gestanden sein: Vor wenigen Tagen starb der Anführer des islamistischen Haqqani-Netzwerkes, das sich im bergigen Waziristan, im Norden Pakistans, niedergelassen hat. Das Terror-Netzwerk operiert trotz dem Ableben seines Gründers weiterhin aus Waziristan, und das ist der Hauptgrund dafür, warum die USA Pakistan Millionen Hilfsgelder gestrichen haben.

Mit dieser Kunde besuchte US-Außenminister Pompeo am Mittwoch Islamabad, ein mehrstündiger Zwischenstopp auf seinem Weg nach Indien. Kurz vor seiner Abreise bekräftige Pompeo erneut die Haltung des Präsidenten Donald Trump: Pakistan muss mehr gegen terroristische Gruppen wie dem Haqqani-Netzwerk und den Taliban unternehmen, damit die Militärhilfe aus den USA weiterhin fließt; die Gruppen üben Anschläge in Afghanistan aus, wo US-Truppen stationiert sind. Trumps Ansicht hat auch der US-Kongress übernommen. Und in diesem Sinne wollte Pompeo in Islamabad „artikulieren, was unsere Erwartungen sind.“ Allein in diesem Jahr hat Washington insgesamt 800 Millionen Dollar an finanzieller Hilfe nicht an Islamabad ausbezahlt.

Der Zeitpunkt für den „Neustart“ mit Pakistan, wie Pompeo sagte, fällt zusammen mit der neuen Regierung in Islamabad. Der ehemalige Cricket-Spieler Imran Khan ist erst seit wenigen Wochen Premierminister. „Ich bin ein geborener Optimist“, ließ er Washington kurz vor Pompeos Ankunft noch wissen. Dennoch liegen die Beziehungen beider Länder schon seit Monaten an einem Tiefpunkt, zumal Islamabad streng von sich weist, terroristische Gruppen zu unterstützen. Zudem sei Pakistan das Land, das am meisten unter diesen Gruppen zu leiden hätte. Ob und inwieweit der Regierung unter Khan die Möglichkeit offen steht, um Gelder vom Internationalen Währungsfonds anzusuchen, wird wohl auch von den Gesprächen in Islamabad abhängen. Geplant war auch ein Gespräch zwischen Pompeo und der Spitze der pakistanischen Streitkräfte. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2018)