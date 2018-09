Brasilien: Rechtsextremer Offizier vor Präsidentenwahl auf Rang eins

Erstmals hat sich der rechtsextreme Kandidat Jair Bolsonaro im Vorfeld der Präsidentenwahl in Brasilien im Oktober an die Spitze der Umfragen gesetzt: 22 Prozent der Wähler wollten für den Kongressabgeordneten der Sozial-Christlichen Partei PSC stimmen, der es in den 1980ern in der Fallschirmjägertruppe zum Hauptmann gebracht hatte und 1988 als Hauptmann der Reserve in die Politik ging, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ibope.

Die Präsidentenwahl findet am 7. Oktober statt, eine (sehr wahrscheinliche) Stichwahl am 28. Oktober. Bisher hatte mit knapp 40 Prozent stets der frühere sozialistische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva die Umfragen angeführt. Zuletzt hatte das Oberste Wahlgericht Lulas Kandidatur allerdings untersagt. Wegen Korruption verbüßt der frühere Staatschef (2003-2010) nämlich eine zwölfjährige Haftstrafe, was ihn von Rechts wegen von politischen Ämtern ausschließt.

Bolsonaro, der im Militär einen Ruf als "harter Hund" erworben hatte, hetzt gegen Homosexuelle und Schwarze und hält viel von der früheren Militärdiktatur (1964 bis 1985). Der "Trump Brasiliens" mischt zwar auch schon lange im Politikbetrieb mit, präsentiert sich aber dennoch als "Anti-System-Kandidat".

Lula-Erbe ohne Fortune

In der Umfrage folgen ihm nunmehr die Links-Grüne Marina Silva und Ciro Gomes von der Demokratischen Arbeiterpartei mit jeweils zwölf Prozent sowie der sozialliberale Geraldo Alckmin (Partei der Brasilianischen Sozialdemokratie) mit neun Prozent. Lulas Nachfolger als Kandidat der linken Arbeiterpartei, Fernando Haddad, kommt gerade einmal auf sechs Prozent. In der Stichwahl würde Bolsonaro allerdings gegen alle Bewerber verlieren - außer gegen Haddad.

