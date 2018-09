Salvini und seine One-Man-Show in Rom

Jessica Macoratti verdreht die Augen. „Diese Regierung“, sagt die junge Frau, „ist ein großes Unglück für Italien.“ Es ist Mittagszeit. Wer wissen will, was die Bewohner der italienischen Hauptstadt über die Lenker ihres Landes denken, gesellt sich am besten an den Tresen einer der zahlreichen Caffè-Bars. Die Situation sei sogar noch schlimmer, als sie es befürchtet hätte, sagt die 27-Jährige. „Diese Regierung bringt alles zum Vorschein, was bisher im Verborgenen war. Rassismus ist in diesem Land plötzlich etwas völlig Normales.“



Bald 100 Tage wird Italien nun von einer Koalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega regiert. Eine Konstellation, die sich vor dem Amtsantritt am 1. Juni nur wenige vorstellen konnten, hatten sich die Fünf Sterne doch in der Vergangenheit und auch im Wahlkampf damit gebrüstet, im politischen Spektrum weder links noch rechts zu stehen. Zumindest das hat sich nun geändert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2018)