Was Lega und Fünf Sterne zustande bringen

Rom. Wenigstens machen sie einmal was. Diesen Satz hört man in Italien oft dieser Tage. Viel Konkretes kann die Koalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega nach 100 Tagen Regierung jedoch noch nicht vorweisen. Die ersten Gehversuche fielen in die Sommerferien, auch das Parlament hatte im August frei.

Das einzige Gesetz, das in den vergangenen Wochen verabschiedet worden ist, ist das „Decreto Dignità“, das Vorzeigeprojekt von Arbeitsminister und Vize-Premier Luigi Di Maio. Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung will damit den Arbeitsmarkt revolutionieren und die Rechte der prekär Beschäftigten stärken. Das „Dekret Würde“ umfasst mehrere Maßnahmen: Es beinhaltet strengere Regeln für befristete Arbeitsverträge, verbietet Werbung für Glücksspiel und sieht für Unternehmen erhebliche Strafen vor, sollten sie staatliche Unterstützung einstreichen und innerhalb von fünf Jahren Teile ihrer Produktion ins Ausland verlegen.

Kritiker befürchten allerdings, dass das Gesetzespaket eher die Wirtschaft lähmen statt ankurbeln wird. Ausländische Investoren könnten abgeschreckt werden, außerdem würden Anreize für die Unternehmer fehlen, die bisherigen befristeten Arbeitsverträge in unbefristete umzuwandeln.

In den kommenden Wochen muss die Regierung ihren Haushaltsplan für 2019 vorlegen. Die Fünf-Sterne-Bewegung konnte im Wahlkampf vor allem damit punkten, dass sie die Einführung eines sogenannten Bürgereinkommens versprach, das von der Idee her dem Hartz-IV-System in Deutschland ähnelt. Die Lega sammelte Stimmen, weil sie einen einheitlichen Steuersatz von 15 Prozent einführen möchte.

In der Schuldenfalle

Experten gehen davon aus, dass die Umsetzung der Wahlgeschenke rund 130 Mrd. Euro kosten würde – Geld, das das hoch verschuldete Italien, dessen Defizit noch immer bei 132 Prozent des Bruttoinlandprodukts liegt, nicht hat.

Die Gefahr eines frühen Endes der Zweckehe ist durchaus real. Und: Über das Wichtigste wird gar nicht mehr geredet. Ein neues Wahlrecht hat Italien noch immer nicht, und das aktuelle, das in aller Hektik vor den letzten Wahlen entstand, ist ein unverständliches Wirrwarr aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Doch das kümmert momentan niemanden. Die Regierung, vor allem Innenminister Matteo Salvini, punktet mit ihrer lauten und direkten Kommunikation über soziale Medien.

Auf Salvinis Anti-Migrationszug sprang auch Premier Giuseppe Conte auf und drohte den europäischen Partnern mit einem Veto gegen den neuen EU-Haushalt, sollte es keine Lösung für eine Verteilung der Migranten geben, die über das Mittelmeer kommen. Es war auch der parteilose Jurist Conte, der nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua mit 43 Toten den Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia an den Pranger stellte, obwohl keine Beweise vorlagen. „Wir können nicht auf die Justiz warten“, so der Rechtsprofessor.

