Europa zittert vor Schwedens Rechten

Nicht nur für die rot-grüne Regierungskoalition in Stockholm dürfte der kommende Sonntag zur Zitterpartie werden. Auch Brüssel blickt gebannt auf Schweden: Nach letzten Umfragen werden die EU-feindlichen Rechtspopulisten nun auch im traditionell liberalen Schweden maßgeblich die Politik mitbestimmen. Denn die rechten Schwedendemokraten von Jimmie Åkesson steuern bei der Parlamentswahl auf ein Rekordergebnis zu. Hier die wichtigsten Fragen zur Abstimmung:

1. Warum ist die Wahl auch außerhalb Schwedens wichtig?

Umfragen prognostizieren den Schwedendemokraten, die ein Referendum über einen EU-Austritt fordern, den zweiten Platz. Nach dem Sieg populistischer Parteien in Italien im März dürfte ein Erstarken der Schwedendemokraten europäischen EU-Skeptikern zusätzlichen Aufwind verleihen – vor allem im Hinblick auf die Europawahlen im kommenden Frühjahr. Matteo Salvini, Italiens Innenminister und Chef der fremdenfeindlichen Partei Lega, wünschte den Schwedendemokraten „viel Glück“. Schweden steht derweil vor einer historischen Wahl: Die Sozialdemokraten, seit 100 Jahren eine wahre Hausmacht und die stärkste Partei im Land, dürften ihr schlechtestes Ergebnis einfahren.

2. Was waren die Hauptthemen des Wahlkampfs?

Wie bei anderen Wahlen in der EU hat auch die Schweden vor allem ein Thema beschäftigt: die Migration. Davon profitierten die Rechtspopulisten, die eine rigorose Einwanderungspolitik versprachen. Sie warfen der rot-grünen Regierung ein Scheitern der Migrationspolitik vor.

Tatsächlich galt Schweden fast ein halbes Jahrhundert als Paradebeispiel für Offenheit und Toleranz gegenüber Zuwanderern: Bereits vor der Flüchtlingskrise 2015/16 fanden Migranten aus Lateinamerika, Asien, Afrika oder aus Ost- und Südeuropa, die vor wirtschaftlicher Not, Krieg oder Verfolgung fliehen mussten, im hohen Norden eine neue Heimat. 18 Prozent der rund zehn Millionen Schweden sind im Ausland geboren. Allein im Jahr 2015 sind rund 160.000 Flüchtlinge nach Schweden gekommen – in Relation zur Bevölkerung die höchste Zahl in Europa.

Zwischen 2012 und 2017 gingen bei der Einwanderungsbehörde 400.000 Asylanträge ein, mehr als ein Drittel davon von Syrern. Im Vorjahr sank die Zahl wegen der restriktiveren Politik der Koalition – durch Schließung der Grenzen und Einschränkung des Familiennachzugs – auf 23.000 Asylwerber. Viele Einwanderer leben in desolaten Vorstadtghettos, die zu Schauplätzen von Bandenkriegen und Kriminalität geworden sind. Premier Stefan Löfven reagierte im Wahlkampf auf den Stimmungswandel im Land. Für den Fall seiner Wiederwahl kündigte er an, „den Zuzug langfristig einzudämmen“.

–

3. Wie geht es der schwedischen Wirtschaft?

Die Wirtschaftsbilanz der Regierung kann sich durchaus sehen lassen: Die Arbeitslosigkeit ist von 7,9 auf 6,2 Prozent gefallen, das Wirtschaftswachstum dürfte im Gegenzug auf drei Prozent steigen. Problematisch sind indes die ungewöhnlich hohe Verschuldung der Privathaushalte, die hohen Mieten und die hohen Einkommensunterschiede.

4. Welche Szenarien sind nach der Wahl möglich?

Anders als in Norwegen, Finnland und Dänemark (hier besteht eine Duldung) gilt in Schweden eine Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten als unwahrscheinlich. Das linke und das rechte Lager haben dies ausgeschlossen, obwohl es für eine eigene Mehrheit nicht reichen dürfte. Und eine Große Koalition hat in Stockholm keine Tradition. Bei den konservativen Moderaten mehrten sich zuletzt aber die Stimmen, auf die Schwedendemokraten Åkessons, der der Partei einen modernen Zuschnitt verpasste, zuzugehen.



[OR9AX]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.09.2018)