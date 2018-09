„Ich möchte, dass Schweden wieder mehr mein Land wird“

Motala. Peter Jezewski ist eine Legende in Schweden. Er stand schon auf fast jeder Bühne des Landes. Ende der 1970er-Jahre war er mit seiner Band Boppers jeden Sommer auf Tournee. Derzeit ist Peter wieder auf Tour. Diesmal an der Seite von Jimmie Åkesson, dem Spitzenkandidaten der rechtspopulistischen Schwedendemokraten. „Ich möchte, dass Schweden das Land bleibt, das ich seit meiner Kindheit kenne“, sagt der Musiker (61) mit gefärbter Tolle und langen Koteletten. Peter Jezewski ist das musikalische Vorprogramm für die Schwedendemokraten. Auf seiner Jacke steht: „Back to the Fifties“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.09.2018)