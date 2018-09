Der mausgraue Verschönerer von Moskau

Auf der Bühne wiegt sich Alexej Worobjow zu Poprhythmen und schmettert dem größtenteils weiblichen Publikum drei Wörter entgegen: „Ja tebja ljublju“ – „Ich liebe dich“. Teenies und ihre Eltern kennen den jungen Mann mit der Föhntolle aus dem Fernsehen. An diesem Abend tritt der Sänger in Moskau auf, um für Bürgermeister Sergej Sobjanin zu werben. Nach dem Lied fragt der Moderator Worobjow, ob er denn wählen gehen werde, das sei bekanntlich „sehr modern“. „Natürlich“, antwortet der Jungstar. „Moskau ist eine tolle Stadt. Seht, an welch tollem Platz wir uns heute versammeln können.“ Im Hintergrund leuchten Buchstaben auf. „Für Sobjanin“ ist die unzweideutige Botschaft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.09.2018)