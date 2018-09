Trump und der "Karohemd-Typ": Ein Blick sagt oft mehr als tausende Worte

Ein kleiner Zwischenfall auf der Wahlkampftour von US-Präsident Donald Trump erheitert die Internet-Gemeinde. Grund ist der Highschool-Schüler Tyler Linfesty, der im Netz als "Karohemd-Typ" bekannt wurde. Bei einer Trump-Rede in Billings, Montana, stand der 17-Jährige direkt hinter dem Präsidenten und zeigte, was er von dessen Worten hält. Zum einen schien er nicht sonderlich überzeugt von der Aussage: "Wir haben die beste Wirtschaft in der Geschichte!" Zum anderen hob Linfesty die Augenbrauen, als Trump erzählte, dass die Arbeitslosigkeit einen historischen Tiefstand erreicht hat.





Dass ein Blick oft mehr als tausend Worte sagt, weiß offenbar auch der Secret Service. Denn dieser verwies Linfesty von der Veranstaltung. Begründung: Er sei nicht "begeistert genug" gewesen. Linfesty meldete sich gegenüber amerikanischen Medien zu Wort: Vor der Veranstaltung sei er bereits gefragt worden, ob er eine rote "Make America great again"-Kappe tragen wolle, was er abgelehnt hat.Der Schüler bezeichnet sich selbst als demokratischer Sozialist und meint in einem Interview: "Ich wollte nicht provozieren." Er sei zur Veranstaltung gekommen, um den Präsidenten zu sehen und habe auch nicht gewusst, dass er so prominent im Bild sein wird: "Aber wenn ich etwas höre, das mir nicht gefällt, dann zeige ich das auch. Ich habe eben kein Poker-Face."

(sk)