Schweden: Briefwahlstimmen entscheidend für Regierungsbildung

Nach der Wahl in Schweden ist das Ergebnis so knapp, dass Briefwahlstimmen aus dem Ausland darüber entscheiden könnten, welches Lager die Regierung bilden kann. Weniger als ein halber Prozentpunkt liegt derzeit zwischen dem rot-grünen und dem liberal-konservativen Block, ein Mandat trennt sie.

Doch bis Mittwoch werden noch Briefwahlstimmen und Stimmen aus dem Ausland gezählt, wie der Fernsehsender SVT am Montag berichtete. Erfahrungsgemäß könnten die Sozialdemokraten dabei noch ein oder zwei Zehntel verlieren, sagte der Politologe Sören Holmberg dem Sender.

Im Ausland wohnende Schweden konnten in rund 250 Wahllokalen auf der ganzen Welt abstimmen. Nach Einschätzung von Experten könnten so allein 50.000 bis 60.000 Stimmen zusammengekommen sein, dazu kommen noch spät abgeschickte Briefwahlunterlagen aus Schweden. – (c) APA

Sozialdemokraten wollen Blöcke auflösen

Schwedens Sozialdemokraten wollen nach dem Patt bei der Wahl eine Regierung bilden, die über die traditionellen Blockgrenzen hinausgeht. "Mit welchen Parteien wir sprechen, werden wir versuchen, für uns zu behalten", kündigte Fraktionschef Anders Ygeman am Montag an.

Klar sei, dass die Sozialdemokraten als größte Partei das Recht für sich beanspruchten, den Ministerpräsidenten zu stellen. "Das ist der natürliche Ausgangspunkt für die Diskussion", sagte Ygeman.

Die Auflösung der alten Blockgrenzen wird voraussichtlich nötig sein, wenn die traditionellen Parteien nicht mit den starken Rechtspopulisten zusammenarbeiten wollen. Weder der rot-grüne, noch der liberal-konservative Block kann nach dem vorläufigen Wahlergebnis allein tragfähig regieren.

Eine Zusammenarbeit mit den einwanderungsfeindlichen Schwedendemokraten werde es nicht geben, betonte Ygeman erneut. Er könne sich aber nicht vorstellen, eine mögliche liberal-konservative Minderheitsregierung zu dulden. "Ich will heute keine Regierungsalternative ausschließen", sagte der ehemalige Innenminister. "Aber dass wir Unterstützungspartei für eine bürgerliche Regierung sein sollen, halte ich für völlig ausgeschlossen."

Rechte Parteien Europas gratulieren

Die Parteien des rechten politischen Spektrums gratulierten den Schwedendemokraten zu ihrem Erfolg bei den Wahlen.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky zeigt sich erfreut über deren Abschneiden. Das Ergebnis zeige einmal mehr, dass "Parteien, die glauben, die aus Massenzuwanderung resultierenden Probleme ignorieren oder schönreden zu können", vom Wähler "abgestraft" würden.

Auch der italienische Innenminister und Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, hat den Stimmenzuwachs der Schwedendemokraten bei den Parlamentswahlen begrüßt. "Schweden, Heimat des Multikulturalismus und Vorbild der Linken, hat sich nach Jahren ungeregelter Einwanderung endlich zum Wandel entschlossen", schrieb Salvini auf Facebook nach Bekanntwerden der ersten Wahlergebnisse in Schweden.

"Auch in Schweden sagt man Nein zu diesem Europa der Bürokraten und der Spekulanten, Nein zu den illegalen Migranten und zum islamischen Extremismus", schrieb der italienische Innenminister und Vizepremier. "Wir werden im Mai bei den EU-Parlamentswahlen den Wandel vollenden, der auf Werte der Arbeit, der Sicherheit und der Familie basiert", meinte Salvini.

(APA/dpa)