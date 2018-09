Türkei lässt Botschafterin nicht zu verhaftetem Österreicher

Der Österreicher Max Zirngast ist in der Türkei bei Ermittlungen gegen eine verbotene linksextreme Partei mit Verbindungen zu kurdischen Separatisten in Syrien festgenommen worden. Wie Zirngasts Anwalt Teoman Özkan am Mittwoch der "Presse" in Istanbul sagte, wird Zirngast in der Polizeizentrale der Hauptstadt Ankara von der türkischen Anti-Terror-Polizei festgehalten und verhört.

Einen Besuch der österreichischen Botschafterin Ulrike Tilly bei dem Beschuldigten hätten die türkischen Behörden abgelehnt, sagte Özkan. Der Anwalt selbst konnte am Dienstag und am Mittwoch mit seinem Mandanten in der zunächst auf vier Tage angelegten Polizeihaft sprechen. Spätestens am Samstag soll Zirngast von der Staatsanwaltschaft vernommen werden. Anschließend wird ein Gericht entscheiden, ob der Österreicher in Untersuchungshaft kommt. Auch eine Freilassung oder eine Abschiebung nach Österreich sind möglich.

Zirngast, der laut seinem Anwalt Özkan Anfang 30 ist, hatte vor kurzem ein Philosophie-Studium an der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara abgeschlossen und wollte in der Türkei bleiben. Zirngast habe für verschiedene Publikationen geschrieben, besitze aber keine offizielle Akkreditierung als Journalist. Der Österreicher ist unverheiratet und hat offenbar keine Familienangehörigen in der Türkei.

Drei weitere Festnahmen

Die Anti-Terror-Polizei hatte am Dienstag bei Ermittlungen gegen die verbotene Linksgruppe TKP/Kivilcim neben Zirngast auch drei türkische Staatsbürger festgenommen. Dabei seien Unterlagen der Gruppe sichergestellt worden, die in der Türkei als Terrororganisation gilt, meldeten türkische Zeitungen. Nach vier weiteren Verdächtigen wird demnach gesucht. Die TKP/Kivilcim hatte sich in den vergangenen Jahren mit dem Kampf der Kurdengruppe YPG im Norden Syriens solidarisiert; die YPG ist der syrische Ableger der terroristischen Kurdengruppe PKK.

Die genauen Strafvorwürfe gegen Zirngast sind unklar, weil die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft derzeit unter Verschluss gehalten werden. Offenbar geht es laut Anwalt Özkan um die Mitarbeit des Österreichers bei der Publikation einer linken Gruppe namens Toplumsal Özgürlük Parti Girisimi (Initiative zur Gründung der Partei der Sozialen Freiheit). Zirngast habe für die Zeitschrift der Gruppe geschrieben.

Die türkische Justiz geht dem Verdacht nach, dass es Verbindungen zwischen der illegalen TKP/Kivilcim und der von Zirngast unterstützten legalen Initiative gibt. Der Österreicher soll auch für eine feministische Studentinnen-Gruppe sowie ein Kinderfest aktiv gewesen sein, die von der TKP/Kivilcim beeinflusst worden seien.