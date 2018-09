Fall Maaßen: "Es hätte gereicht, hätte er das Kanzleramt informiert"

Die Presse: Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von den Ereignissen in Köthen erfuhren?



Christian Hirte: Wenn jemand zu Tode kommt, ist es ein Drama, vor allem auch für die Familie. Der zweite Gedanke war: Nicht schon wieder eine Situation, in der die neuen Bundesländer in einem Licht dastehen, das uns nicht gefallen kann. Für mich ist klar, dass die Mehrheit der Bevölkerung weder mit rechten noch – wie in Hamburg – mit linken Spinnern etwas zu tun haben will.



Trotzdem waren in Köthen NS-Sprechchöre zu hören, Thügida warnte vor einem „Rassenkrieg gegen Deutschland“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.09.2018)