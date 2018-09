Polen und Tschechien stellen sich im Streit mit EU hinter Ungarn

Nach dem Startschuss für ein EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn haben sich Polen und Tschechien demonstrativ hinter die Regierung in Budapest gestellt. "Jedes Land hat das souveräne Recht, die Reformen im Land umzusetzen, die es für angemessen hält", erklärte das polnische Außenministerium. Tschechiens umstrittener Premier Andrej Babis erklärte, seine Regierung sei auf der Seite Ungarns.

Polen will jegliche Sanktionen ablehnen, die die EU gegen Budapest verhängen könnte. Maßnahmen gegen Mitgliedsstaaten vertieften nur die Spaltung in der EU und untergrüben das Vertrauen der Bürger in die europäischen Institutionen, hieß es in der Erklärung aus Warschau.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte am Donnerstag in Brüssel dagegen, er hätte als Europaabgeordneter für ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn gestimmt. Auf die Frage, warum dann die EU-Kommission nicht selbst das Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags eingeleitet habe, sagte Junckers Sprecher, die EU-Kommission teile die Bedenken zu Ungarn in den Bereichen Grundrechten, Korruption, Roma und Justizsystem.

Das Europaparlament hatte am Mittwoch ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn wegen Verstößen gegen rechtsstaatliche Prinzipien und europäische Grundwerte auf den Weg gebracht. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat in den vergangenen Jahren die überwältigende parlamentarische Mehrheit seiner rechtsnationalen Partei Fidesz genutzt, um Druck auf die Medien, die Justiz oder auf nichtstaatliche Organisationen auszuüben. Gegen Polen läuft bereits ein solches Verfahren.

(Reuters/APA/red.)