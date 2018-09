„Migrationszar“ Salvini provoziert in Wien

Wien. „Unsere beiden Parteien verbindet eine antike Allianz, eine wunderschöne Freundschaft.“ Nach heftigen Verbalduellen bei der gestrigen EU-Innenministerkonferenz in Wien fand Italiens Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini am Nachmittag in Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) seinen Gesinnungsgenossen. Verschmitzt fügte Salvini hinzu: „Und unsere beide Länder warten auf UNO-Inspektoren wegen unserer Migrationspolitik.“

Ungewohnt diplomatisch zeigte sich Salvini hingegen bei Fragen zur Doppelstaatsbürgerschaft für deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler. „Wir werden eine Übereinstimmung finden, die die Zustimmung beider Regierungen findet“, sagte er ausweichend. Rom hatte zuletzt entsprechende Pläne aus Wien als „feindlichen Akt“ bezeichnet.

„Scheiße nocheinmal“

Aber gestern wollte man vor allem europapolitische Eintracht demonstrieren. Denn die EU-Parlamentswahl im Mai rückt näher. „Wir werden Europa verändern. Wir werden die Sozialisten verjagen“, versprach Salvini. Der Lega-Chef mit seinem harten Migrationskurs stilisiert sich derzeit zur Galionsfigur der europäischen Europa-Skeptiker hoch. Dazu Strache bewundernd: Salvini beweise, dass man Pläne umsetzen kann, „wenn man will.“ Im Mai will man mit dem Migrationsthema punkten.

Ein Streit darüber hatte am Vormittag die Wogen hochgehen lassen. Da mokierte sich Oberprovokateur Salvini über seinen Luxemburger Kollegen Jean Asselborn, laut dem das alternde Europa Zuwanderung brauche. „Ich arbeite lieber dafür, dass junge Italiener und Europäer mehr Kinder in die Welt setzen, weil ich keine neuen Sklaven will“, sagte er. „Wenn ihr in Luxemburg neue Migration braucht, schön und gut. In Italien helfe ich lieber Italienern, dass sie wieder Kinder machen.“Asselborn verlor die Contenance. Er wies darauf hin, dass in den letzten Jahrzehnten zahlreiche italienische Migranten nach Luxemburg gekommen sind, „weil ihr in Italien nicht für eure Kinder sorgen konntet“. Er warf seinen Kopfhörer auf den Konferenztisch und rief: „Merde alors“. Dem „Familienfoto“ blieb Asselborn fern, Salvini postierte sich in der Mitte.

Auch zwischen der österreichischen Ratspräsidentschaft und der EU-Kommission sind die Fronten in der Migrationspolitik verhärtet, wie sich am gestrigen Freitag einmal mehr zeigte – und zwar in der ganz zentralen Frage der Ausschiffungsplattformen außerhalb der EU. Diese stehen für die heimische Regierung im Zentrum einer langfristigen Lösung der Flüchtlingsfrage. Innenkommissar Dimitris Avramopoulos hingegen hält Asylzentren, auf die sich die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel Ende Juni geeinigt hatten, für „unmöglich“.

Tatsächlich hat sich bisher noch kein nordafrikanisches Land zur Errichtung der Flüchtlingsplattformen bereit erklärt; und auch die Staaten des Westbalkan zeigen sich skeptisch bis ablehnend. Innenminister Herbert Kickl hält es dennoch für ein „schlechtes Signal, die Flinte ins Korn zu werfen“, wie er an die Adresse von Avramopoulos am Rande der Migrationskonferenz der EU-Innenminister, an der gestern auch Amtskollegen aus einigen afrikanischen Ländern teilnahmen, betonte.

Kickl: Asylprüfung auf Schiffen

In der Debatte brachte der Innenminister den Vorschlag ins Spiel, die Schutzbedürftigkeit von Flüchtlingen direkt auf den Rettungsschiffen im Mittelmeer prüfen zu lassen. Dies habe auch den Vorteil, dass die Schiffe für die Schlepperei aus dem Verkehr gezogen würden. Salvini konterte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kickl im Anschluss an das Treffen ironisch: „Da könnte man ja noch angeklagt werden, dass man die Personen (auf den Schiffen, Anm.) gefangen hält.“

In Wirklichkeit hatte „Migrationszar“ (© „Time“) Salvini am Freitag ohnehin andere Sorgen. Daheim war er in Erklärungsnot geraten, nachdem sein deutscher Amtskollege Horst Seehofer einen Flüchtlingsrücknahmedeal mit Rom angekündigt hatte. Gestern machte Salvini klar, er habe noch gar nichts unterschrieben und forderte „mehr Einsatz aus Berlin“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2018)