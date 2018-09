Der Kronzeuge gegen Trump

Noch vor wenigen Tagen lobte der US-Präsident den verurteilten Häftling in höchsten Tönen. Paul Manafort beweise Rückgrat, er halte dem Druck der Ermittler ehrenhaft stand. Im Gegensatz zu anderen Vertrauten würde der frühere Wahlkampfmanager niemals „umfallen“ und mit Sonderermittler Robert Mueller kooperieren, erklärte Donald Trump. Nun tut Manafort genau das, und die Gegner des Präsidenten hoffen, dass der einstige Lobbyist Informationen rund um eine Einmischung Russlands in den Wahlkampf 2016 liefern wird.



Noch ist unklar, was die Kehrtwende des Paul Manafort für das Weiße Haus bedeutet und ob der 69-Jährige den Präsidenten tatsächlich belasten wird. Nur so viel: Manafort bekannte sich in Washington der Staatsverschwörung und der Zeugenbeeinflussung schuldig. Er kündigte an, mit Mueller zu kooperieren, dem Sonderermittler alle ihm bekannten Informationen zur Verfügung zu stellen und jederzeit für eine Zeugenaussage vor Gericht zur Verfügung zu stehen. Der für kommende Woche anstehende zweite Prozess gegen Manafort liegt nun vorläufig auf Eis. Es ist möglich, dass er gar nicht stattfinden wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.09.2018)