Russische Kommunisten protestieren gegen "gestohlene" Wahl

Hunderte Anhänger der Kommunistischen Partei haben am Montag in Wladiwostok gegen das offizielle Wahlergebnis der Gouverneurswahl protestiert. Bei dem Urnengang in der Stadt 6400 Kilometer östlich von Moskau siegte der Regierungskandidat Andrej Tarasenko äußerst knapp vor dem kommunistischen Vertreter Andrej Ischenko. Unmut erregten Ungereimtheiten bei der Auszählung der Wahl: Hatte Ischenko am Sonntagabend noch mit fünf Prozent geführt, war der Sieger am Montagmorgen nach der Endauszählung der Kreml-Kandidat Tarasenko. Die Kommunisten sprachen von Wahlbetrug.

Die Stichwahl war nötig gewesen, weil Tarasenko im ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit von 50 Prozent verfehlt hatte. Die Region war eine von vier Gebieten, in denen die Regierungskandidaten schwach abgeschnitten hatten und ein zweiter Wahlgang nötig geworden war.

Eine Woche zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin Tarasenko seine Unterstützung ausgesprochen. "Alles wird in Ordnung sein", hatte Putin erklärt.

Protestwähler sind sauer

Die Proteste sollen nach dem Willen der Kommunisten solange weitergeführt werden, bis der Gouverneur zurücktritt. Die Leiterin der Zentralen Wahlkommission, Ella Pamfilowa, kündigte eine Überprüfung des Ergebnisses an.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf den Zustand der Kreml-Partei Einiges Russland. Zwar hatsie nach den rezenten Lokalwahlen in vielen Orten Russlands auf kommunaler und regionaler Ebene nach wie vor das Sagen, jedoch wird für sie die wachsende Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen zunehmend spürbar. Viele Wähler stimmen mittlerweile aus Protest gegen "Einiges Russland", auch wenn sie nicht überzeugte Anhänger der Kommunisten sind.

Insbesondere diese Gruppe fühlt sich nun in Wladiwostok um ihre Wahl betrogen. "Ich fühle mich wie ein Niemand nach dieser Wahl", sagte etwa die 29-jährige Geschäftsfrau Viktoria zur Nachrichtenagentur Reuters. "Als würde ich nicht zählen, als hätte ich kein Recht auf meine Wahl." Galina, 44, hat erstmals seit zehn Jahren abgestimmt. Jetzt fragt sie: "Was ist der Sinn von Wahlen, wenn sie schon für uns entschieden sind?"

