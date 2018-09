Syrische Flugabwehr schoss russischen Aufklärer ab

Jenes russische Aufklärungsflugzeug des Typs Iljuschin Il-20M, das in der Nacht auf Dienstag gegen 22.00 Uhr vor der Küste Syriens verschwunden ist, ist offenbar tatsächlich von syrischen Flugabwehrsystemen abgeschossen worden. Die verbündeten Syrer hätten das Flugzeug mit 15 Insassen versehentlich zerstört, als es während eines kombinierten Angriffs israelischer Kampfflugzeuge und eines französischen Kriegsschiffs auf Ziele in Syrien in der Luft war, und zwar in der Nähe der israelischen Jets.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, General Igor Konaschenkow, sagte am Dienstagvormittag, dass sich die Israelis mit zumindest einer F-16 während ihrer Annäherung an Syrien hinter der Iljuschin versteckt hätten, um den Radars der Luftabwehr besser entgehen zu können. Die Angreifer wurden dennoch erkannt.

Letztlich traf laut russischen Angaben eine Rakete eines syrischen S-200-Systems den Aufklärer. S-200 (Nato-Code: Gammon) ist ein stationäres Langstrecken-Luftabwehrsystem, das in der Sowjetunion entwickelt und ab Ende der 1960er aufgestellt wurde. Syrien war in den 1980ern das erste Exportland für S-200. Heuer im Februar holte eine syrische Gammon-Rakete eine israelische F-16 vom Himmel; zwei weitere solcher Abschüsse in den vergangenen Jahren werden von Syrien behauptet, von Israel allerdings dementiert.

Grafik des russischen Verteidigungsministeriums zu dem Vorfal – Russian Defense Ministry

Letztlich sei im Grunde Israel für den Abschuss verantwortlich, zumal man die russischen Militärs in Syrien nur eine Minute vor dem bevorstehenden Angriff gewarnt habe - viel kürzer, als verabredet. Daher habe der hochmoderne Aufklärer, der auch elektronische Störmaßnahmen setzen kann, keine Zeit mehr gehabt, um sich aus der Angriffsszone der Jets in der Luft zu entfernen und bestenfalls noch zu landen. Der Radarkontakt riss Berichten zufolge 35 Kilometer vor der Küste ab. Russische Hubschrauber und Schiffe fanden am Dienstag Wrackteile der Coot rund 27 km vor Latakia.

US-Berichte bestätigt

Damit wurden frühere Berichte des US-Militärs bestätigt, wonach die Il-20M (Nato-Code: Coot-A) beim Anflug auf die Luftwaffenbasis Hmeymim nahe Latakia von syrischer Fliegerabwehr abgeschossen worden sei. Die Amerikaner hatten allerdings von Beschuss durch Fla-Artillerie gesprochen, was auf diese Entfernung unmöglich ist. Das viermotorige russische Turbo-Prop-Flugzeug muss vielmehr von einer Rakete getroffen worden sein. Jedenfalls behalte man sich Gegenmaßnahmen gegen die Israelis vor, hieß es aus Moskau. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu protestierte telefonisch bei seinem israelischen Kollegen Avigdor Lieberman. Das Verhalten der Israelis verstoße gegen den "Geist der Partnerschaft mit Russland", sagte er.

Syrisches Fla-System System SA-8 "Gecko" – Syrische Streitkräfte

Die syrische Luftverteidigung meldete nach Berichten staatlicher Medien, sie habe mehrere anfliegende Raketen durch eigene Raketen bzw. Flak abgefangen, die vom Mittelmeer aus auf eine staatliche Technologieeinrichtung in der Hafenstadt Latakia abgefeuert worden seien. Die Angriffe der Franzosen und Russen hatten Einrichtungen dort gegolten, nachdem es am Wochenende Gerüchte über Einsätze chemischer Waffen im Raum Idlib gegeben hatte. Zudem griff Israel im Verlauf des Syrienkriegs schon mehrfach Waffendepots und -Transporte der Syrer an, wenn es den Verdacht gab, die Waffen würden iranischen Truppen im Land oder der libanesischen Hisbollah zu Gute kommen.

Ein Sprecher der israelischen Streitkräfte lehnte einen Kommentar ab.

Gefährliche Vorfälle über dem Baltikum

Russland hat in Syrien seit Jahren mindestens ein solches Spezialflugzeug stationiert. Die Coots werden seit Ende der 1970er-gebaut, die aktuellste Version ist besagte Il-20M Coot-A, sie kann über eine Vielzahl von Systemen und Wellenlängen (auch optisch, Infrarot) in der Luft und am Boden aufklären, elektronische Systeme und Radars stören, Mobilfunk abhören sowie kommunizieren.

Häufig sind Coots zuletzt über dem Baltikum im Einsatz, wobei sie mehrfach gefährlich nahe an zivile Luftverkehrsrouten kamen und dabei ihre Transponder (also Sender, die die eigene Position anzeigen) abgeschalten hatten. Im März 2014 stieß eine Boeing der SAS deshalb beinahe mit einer Coot in der Nähe von Malmö (Schweden) zusammen.

(reuters/wg)