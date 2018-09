Eigentlich sollte das Treffen von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Italiens Regierungschef Giuseppe Conte am Dienstag in Rom im Zeichen des Salzburger EU-Gipfels und der Migrationspolitik stehen. Doch schon im Vorfeld gingen die Wogen in Italien wegen eines anderen Themas hoch: der österreichischen Doppelpass-Initiative für Südtiroler. Der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi sagte deshalb ein bilaterales Treffen mit seiner österreichischen Amtskollegin Karin Kneissl in Wien ab. Begründung: Ein Klima des gegenseitigen Vertrauens sei derzeit nicht vorhanden.

Das italienische Außenministerium geißelte die "einseitigen" österreichischen Pläne als "anachronistischen Revanchismus" - und im Jubiläumsjahr 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, als Südtirol zu Italien kam. Die Pläne Österreichs seien "schwer begreifbar", zumal Österreicher und Italiener die gemeinsame EU-Staatsbürgerschaft hätten, hieß es in einer Presseerklärung des Ministeriums. Angesichts der Tatsache, dass Österreich derzeit den EU-Ratsvorsitz innehabe, sei die Initiative umso seltsamer.

Kurz: "Kein Grund zur Aufregung"

Kurz versuchte während seines Aufenthalts in Rom zu kalmieren. Es bestehe kein Grund zur Aufregung, sagte er. Und: "Es besteht der starke Wunsch vieler Südtiroler nach einem Doppelpass." Das sei im Regierungsprogramm festgesetzt. Die Regierung habe aber stets gesagt, dass sie in Abstimmung mit Rom vorgehen werde. Es gebe aber noch keinen Gesetzesentwurf.

Das Thema bringt auch die Rechtsparteien Italiens in Rage. Der Forza-Italia-Senator Maurizio Gasparri lobte den Außenminister dafür, das Treffen mit Kneissl abgesagt zu haben. "Österreichs Pläne müssen entschieden abgelehnt werden."

Die postfaschistische Partei Brüder Italiens kritisierten die "wiederholten Einmischungen" von Kanzler Kurz in den Landtagswahlkampf in Südtirol. Kurz hatte am Freitag Bozen besucht. Damit habe der Kanzler versucht, den Wahlkampf zugunsten der Südtiroler Volkspartei zu beeinflussen. "Es sollte ein für alle Mal klar sein, dass Südtirol italienisch ist", erklärte der Fraktionsvorsitzende Francesco Lollobrigida, der österreich "unerträgliche Arroganz" vorwarf. "Italiens Grenzen sind heilig."

(red./APA)