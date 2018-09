Hans-Georg Maaßen: Der Mann, der Berlin wieder in die Krise stürzte

Berlin. Dass Angela Merkel die Spitzen der Regierungsparteien regelmäßig in ihr Kanzleramt lädt, sollte nicht weiter überraschen. Dass sich die Bundesrepublik aber nie ganz sicher sein kann, ob die Koalition nach diesen Treffen weiterhin steht, ist für das sonst so stabile Deutschland dann doch eher gewöhnungsbedürftig. Gestern, am Dienstagnachmittag, war es wieder soweit: Zuerst fuhr Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer in der Willy-Brandt-Straße vor. Mit ihm wollte sich Merkel zuerst auf eine Position einigen. Erst dann sollte SPD-Chefin Andrea Nahles dazustoßen.

Es ging um die Fortsetzung des Krisengipfels, den man am vergangenen Donnerstag unterbrochen hatte: Was sollte nach dem heftig kritisierten Interview in der „Bild“-Zeitung mit Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen passieren? Und gibt es eine Antwort auf diese Frage, die alle Koalitionspartner zufriedenstellt? Zumindest letztere Frage konnte relativ einfach beantwortet werden: nein. Dafür lagen die Positionen der Regierungsparteien zunächst noch zu weit auseinander.

Diese Ausgangslage kannte man noch vom Frühsommer in Berlin, als Merkel, Seehofer und Nahles einige Abende lang am Balkon des Kanzleramts standen und die Republik in Atem hielten. Damals ging es oberflächlich betrachtet um eine Detailfrage, um Abweisungen von bereits registrierten Flüchtlingen an der Grenze. Der Streit innerhalb der Koalition, vor allem zwischen CDU und CSU, schaukelte sich aber hoch – bis kurz vor der völligen Eskalation doch noch ein Kompromiss gefunden wurde.

Auch dieses Mal ging es eigentlich um eine Personalfrage – nichts, das wieder eine Regierungskrise zur Folge haben müsste. Merkel selbst hatte es in der Vorwoche so formuliert: „So wichtig wie die Position des Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes auch ist, so klar ist auch, dass die Koalition an der Frage des Präsidenten einer nachgeordneten Behörde nicht zerbrechen wird.“

Doch auch dieses Mal wurde der Konflikt zur Machtfrage zwischen den Regierungsparteien. Zunächst versuchte die Bundeskanzlerin noch, die Sache auf ihre Weise zu klären: Die Krise aussitzen, im Hintergrund agieren. Womöglich hoffte sie auch, Maaßen würde von alleine seinen Posten räumen. Als das nicht passierte, berichtete die „Welt“ über den Wunsch der Kanzlerin. Maaßen sollte gehen, zumindest als oberster Chef des Verfassungsschutzes.

SPD wollte Stärke und Präsenz zeigen

Das Problem dabei: Maaßens Behörde ist im Ressort von Seehofer angesiedelt. Und der Innenminister hatte ihm vor einer Woche noch das Vertrauen ausgesprochen. Eine weitere Schwächung seiner Machtposition innerhalb der Koalition wollte der CSU-Chef eigentlich vermeiden – vor allem vor der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober. Doch dieses Mal kam als weiterer Faktor die SPD ins Spiel. Anders als bei dem Streit rund um die Abweisung von Flüchtlingen an der Grenze mischten sich die Sozialdemokraten früh in die Debatte ein.

Vor allem an der Basis witterte man nun eine Chance, endlich wieder Stärke und Präsenz zu zeigen: Jusos-Chef Kevin Kühnert forderte sogar ein Ende der Koalition, sollte Maaßen nicht seinen Chefposten räumen. Der Unmut bei den Sozialdemokraten über die Große Koalition in Deutschland wächst wieder – so mancher würde sich ein Ende wünschen. Dazu sollte es aber nicht kommen, meinte Nahles am Wochenende: „Herr Maaßen muss gehen, und ich sage euch, er wird gehen.“

Auf einen Blick Hans-Georg Maaßen (55) wurde 2012 zum Präsident des Verfassungsschutzes ernannt. In den vergangenen Wochen stand er vor allem wegen eines Interviews mit der „Bild“-Zeitung in der Kritik. Dabei ging es um die Ausschreitungen in der sächsischen Stadt Chemnitz, Maaßen kritisierte unter anderem die Berichterstattung darüber. „Es liegen dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vor, dass Hetzjagden stattgefunden haben“, sagte er. Damit widersprach er auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2018)