Orbáns lange Reise in Putins Osten

Wien. Die beiden Männer posieren im Kreml mit zur Schau getragener Herzlichkeit. Sie tauschen nette Worte aus. Sie verlautbaren erbauliche Zahlen. Das Handelsvolumen zwischen ihren beiden Staaten sei im ersten Halbjahr um 30 Prozent gestiegen, nach 25 Prozent im Jahr 2017. Es sind die gleichen Bilder wie schon vor zwei Monaten, als sich die beiden an selber Stelle getroffen hatten. Das gute Verhältnis zwischen Ungarns Premier Viktor Orbán und Russlands Präsident Wladimir Putin will eben gepflegt werden. Man hofiert sich gegenseitig und regelmäßig, nämlich mindestens einmal im Jahr.

Es ist dies eine Ironie der Geschichte. Noch 1989 wies der liberale Studentenführer Orbán in einer umjubelten Rede sowjetischen Besatzern die Tür, für die Putin damals als KGB-Agent in der DDR spionierte. Heute verteidigt der eine den anderen. „Um als guter Europäer zu gelten, muss man Putin als Teufel verunglimpfen“, beschwerte sich Orbán im Jänner. Und nun, wo sein Ungarn in Brüssel am Pranger steht, ein EU-Artikel-7-Verfahren droht, könnte Ungarn erst recht zum russischen Keil in Europa werden.

Wobei: Die EU-Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise trägt Ungarn bisher mit, auch wenn es sie für Unsinn hält. Und nach dem Giftgasanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal wies auch Budapest – anders als Wien – einen russischen Diplomaten aus. Aber der Trend zeigt in die Gegenrichtung. Jüngstes Beispiel waren Enthüllungen, wonach Budapest Aufenthaltstitel gegen Staatsanleihen auch an die russische Elite verteilte. Brisant: Zu den Begünstigten zählte der Sohn des auf der EU-Sanktionsliste aufscheinenden Auslandsgeheimdienstchefs Sergei Naryschkin.

Ideologische Gemeinsamkeiten schweißen Budapest und Moskau zusammen: Wie Putin empfindet Orbán den Westen als dekadent, als wehrlos, als gefährlich liberal. Als Orbán seinen Faible für die „illiberale Demokratie“ der Welt kundtat, nannte er als Vorbilder unter anderen China, Singapur – und Russland. Orbán buhlt um Zentralasien, jüngst in Kirgisistan. „Die neue Weltordnung wird von den Staaten bestimmt, die sich im Osten erheben“, sagte er.Neue russische Reaktoren

Es geht dabei zuallererst um Wirtschaft, um Märkte, um Geld. Seit 2011 betreibt Orbán die „Öffnung nach Osten“. 2014 zementierte Ungarn überdies seine Energieabhängigkeit, als es den russischen Konzern Rosatom mit dem Bau zweier neuer Reaktoren im ungarischen AKW Paks beauftragte. Bei der Finanzierung hilft Moskau mit einem Zehn-Milliarden-Euro-Kredit aus. Gestern verkündete Putin, der Bau würde in Bälde starten.

Zuweilen riecht es bei derlei Projekten nach Korruption, zum Beispiel im Fall der Sanierung von Waggons der Budapester Metro. Den Zuschlag erhielt, nach intransparentem Verfahren, ein russischer Konzern, dessen gelieferte Garnituren sich aber selbst als Sanierungsfall entpuppten. (strei)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2018)