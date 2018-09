Türkei: Polizeihaft von österreichischem Journalisten verlängert

Set Dienstag letzter Woche sitzt der Österreicher Max Zirngast in der Türkei im Gefängnis - und muss noch ein paar Tage dort ausharren. Der Journalist, Autor und Student wird frühestens am Wochenende freikommen, sagte einer von Zirngasts Anwälten, Teoman Özkan, am Mittwoch der "Presse". Die Staatsanwaltschaft in Ankara hat eine weitere Verlängerung des Polizeigewahrsams erwirkt. Diese zweite und nach türkischen Gesetzen letzte Verlängerung endet am kommenden Sonntagmorgen. Spätestens dann muss Zirngast freigelassen oder einem Haftrichter vorgeführt werden. Österreichische Diplomaten durften den Beschuldigten bisher nicht besuchen.

Laut Özkan waren die Gründe für die Verlängerung der Polizeihaft zunächst nicht bekannt. Er bemühe sich bei der Staatsanwaltschaft um Aufklärung, sagte der Anwalt. Bereits am vergangenen Wochenende war der zunächst viertägige Gewahrsam um weitere vier Tage verlängert worden. Zwölf Tage sind nach türkischen Gesetzen das Maximum: Innerhalb dieser Zeit muss die Staatsanwaltschaft entschieden haben, ob sie einen Verdächtigen freilässt oder Untersuchungshaft beantragt.

Zirngast und drei türkische Staatsbürger waren am Dienstag vergangener Woche in Ankara von der Anti-Terror-Polizei in Ankara festgenommen worden. Ihnen werden Verbindungen zu der verbotenen linksextremen Gruppe TKP/Kivilcim vorgeworfen. Zirngast hatte Beiträge für die Publikation einer Organisation verfasst, die mit der TKP/Kivilcim in Kontakt stehen soll.

Der 29-Jährige arbeitet seit drei Jahren als freier Journalist, Autor und Student in Ankara und studierte zuvor Politikwissenschaft und Philosophie an der Universität Wien.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte unmittelbar nach Zirngasts Festnahme eine Konkretisierung der Vorwürfe durch Ankara gefordert. Sollte dies nicht möglich sein, müsse eine "sofortige Freilassung" erfolgen, sagte Kurz. Auch zahlreiche Politiker und Kollegen erklärten sich solidarisch mit dem Journalisten. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) versprach dem Landsmann "jede notwendige Unterstützung".