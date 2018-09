Italiens Lega zahlt 600.000 Euro pro Jahr zurück

Rom. 49 Millionen Euro an Parteiförderungsgeldern soll die italienische Regierungspartei Lega unter ihrem früheren Vorsitzenden Umberto Bossi 2008 bis 2012 veruntreut haben. Nun haben sich die Staatsanwaltschaft Genua und die Anwälte von Parteichef Matteo Salvini auf einen Modus geeinigt, wie das Geld zurückgezahlt wird. Demnach muss die Lega jedes Jahr 600.000 Euro an die Behörden zahlen. Sollte sie pro Jahr einen höheren Betrag an Spenden bekommen, wird eine höhere Summe fällig. Derzeit hat die Lega 130.000 Euro auf ihren Konten, die die Finanzpolizei einkassieren wird.

Ein Gericht hat vor zwei Wochen dem Antrag der Justizbehörden auf Konfiszierung von 49 Millionen Euro aus den Parteikassen stattgegeben. Im Zuge des Veruntreuungsskandals war Ex-Chef Bossi erstinstanzlich zu zwei Jahren und drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.09.2018)