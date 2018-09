Japans Ministerpräsident gewinnt Abstimmung über Parteivorsitz

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat am Donnerstag die Abstimmung über den Vorsitz seiner Liberaldemokratischen Partei klar gewonnen. Von den 810 Stimmen entfielen auf Abe 553. Für seinen Herausforderer, den früheren Verteidigungsminister Shigeru Ishiba, votierten 254 Delegierte. 807 der 810 Stimmen waren gültig. Sollte Abe im November 2019 als Ministerpräsident wiedergewählt werden, könnte er den Rekord von Taro Katsura mit 2886 Tagen im Amt des Regierungschef in den Jahren 1901 bis 1913 übertreffen. Abe kam 2012 mit dem Versprechen zurück an die Macht, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und die Verteidigungskraft des Landes zu stärken.

Seine nächste große Herausforderungen dürfte ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump in der kommenden Woche werden, der den Abbau des japanischen Handelsüberschusses von 69 Milliarden Dollar gegenüber den USA verlangt. Zwei Drittel davon ergeben sich aus den japanischen Autoexporten.

(Reuters)